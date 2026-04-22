Horario de los supermercados en la Feria de Abril de Sevilla: qué días cierran y horarios Mercadona, Lidl y Carrefour…

La Feria de Abril ya está en marcha en Sevilla y eso se nota desde primera hora de la mañana cuando ves a más gente en la calle, con idas y venidas constantes hacia el Real y una ciudad que, durante unos días, cambia por completo su ritmo habitual. Desde el lunes 20 de abril, con el alumbrado y la cena del pescaíto, hasta el domingo 26, todo gira en torno a la Feria y también como no, el día a día de quienes viven en la capital hispalense y que deben tener claro qué horarios tienen los supermercados durante los días de Feria, y en especial hoy que es festivo.

Hoy miércoles 22 de abril, es cuando se celebra el conocido Miércoles de Feria. Es festivo local, así que muchos comercios no abren. Aun así, la realidad es otra ya que siempre surge una compra de última hora, una bebida que falta, comida para casa o para la caseta y no todo el mundo lo deja previsto. Por eso conviene tener claro qué supermercados están abiertos y cuáles no. No hay una norma general, porque cada cadena funciona de forma distinta y, en algunos casos, incluso cada tienda decide su horario.

Mercadona

La situación de Mercadona es la más sencilla de entender. Todos sus supermercados en Sevilla permanecerán cerrados hoy miércoles 22 de abril. No es algo excepcional de la Feria, sino su política habitual en días festivos. Esto hace que, para muchos clientes habituales, no sea una opción ese día. No habrá aperturas parciales ni horarios reducidos, por lo que quien suela comprar aquí tendrá que recurrir a otras cadenas o esperar a mañana cuando retome sus horarios habituales de 09:00 a 21:30 horas.

Lidl

En el caso de Lidl, sí habrá movimiento, aunque bastante limitado. Sólo algunas tiendas de Sevilla abren durante el Miércoles de Feria, por lo que no siempre será la alternativa más cercana. Entre las que sí están operativas figuran las de Avenida de Andalucía, Virgen de Loreto y Avenida de Jerez. Todas ellas van a tener además un horario bastante amplio, de 9:00 a 21:30 horas, lo que permite hacer compras tanto por la mañana como por la tarde. Aun así, al haber pocas abiertas, puede tocar desplazarse más de lo habitual.

Carrefour

Si hay una cadena que da más margen ese día, es Carrefour. Especialmente en sus tiendas urbanas, como Carrefour Express, que sí abren hoy que es festivo y además con horarios amplios. En Sevilla tenemos bastantes opciones repartidas por distintas zonas. Por ejemplo, el supermercado de Menéndez Pelayo abre de 9:00 a 22:30 horas, mientras que otros como Recaredo o Cardenal Cervantes abren hasta las 23:00. También hay tiendas en pleno centro, como Sierpes o Albareda, que va a mantener hoy la actividad durante buena parte del día.

Uno de los casos más útiles es el de Constitución, que estará abierto hasta la 1:00 de la madrugada. En una semana como la de Feria, donde los horarios se alargan más de lo habitual, este tipo de aperturas son las marcan la diferencia.

DIA

En DIA la situación cambia bastante de una tienda a otra. Al funcionar muchas como franquicia, cada establecimiento fija su propio horario, así que no hay un patrón único. Hay supermercados que abren sólo por la mañana, como los de Bécquer o Plaza de la Gavidia, que cerrarán a las 15:00 horas. Otros, sin embargo, van a tener un horario más amplio, como Montesión o Luis Montoto, que estarán abiertos hasta las 21:00.

También hay puntos intermedios. En Ramón y Cajal, por ejemplo, el horario será de 10:00 a 20:00 horas, mientras que en la Avenida de la Buhaira el cierre será antes, a las 14:30. Esto obliga a comprobar cada tienda concreta antes de salir, porque la diferencia entre una y otra puede ser considerable.

Aldi

En el caso de Aldi todos sus supermercados en Sevilla permanecerán cerrados durante hoy 22 de abril. La cadena mantiene así, como hace Mercadona, su política habitual en días no laborables, sin excepciones. Esto reduce un poco más las opciones disponibles en la ciudad, especialmente en barrios donde es uno de los supermercados más habituales.

MAS

La cadena Supermercados MAS también cierra hoy la mayoría de sus tiendas, aunque sí deja abiertas algunas en distintos puntos de Sevilla. Por ejemplo, el supermercado de Reina Mercedes abre de 9:00 a 15:00 horas, mientras que el de calle Goles lo hace hasta las 21:30. Otros establecimientos como San Jacinto, Cuesta del Rosario, Feria, Rialto o Segura mantienen un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Un festivo diferente también para hacer la compra

El Miércoles de Feria no es un día normal en Sevilla y eso se nota también en los supermercados. Aunque hay opciones para comprar, no todas las cadenas estarán disponibles y, en muchos casos, los horarios cambian bastante.

Por eso, lo más práctico es no dejarlo para última hora y tener claro de antemano qué tiendas están abiertas. En una semana en la que todo gira alrededor de la Feria, encontrar un supermercado abierto a tiempo puede evitar más de un problema. Pero de todos modos es de esperar que mañana se retome la actividad sin problema, ya que cabe repetir que el de hoy es el único día festivo en la Feria de Abril.