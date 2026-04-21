Cuándo son los fuegos artificiales de la Feria de Abril de Sevilla 2026: horario y dónde verlos

La Feria de Abril 2026 ya está en marcha y, como ocurre cada año, hay varios momentos que todo el mundo tiene señalados, uno de los primeros es por supuesto el famoso alumbrado que ya se vivió ayer noche, pero luego viene todo el ambiente en las casetas, los paseos de día y también como no, el final de la feria con los fuegos artificiales que nadie se quiere perder ya que cada año suponen un espectáculo que se supera a sí mismo.

Y es que estos fuegos artificiales de la Feria de Sevilla se han convertido en el momento en el que miles de personas despiden la semana de feria pero lo hacen por todo lo alto. Y como suele pasar, hay quien lo espera durante días y quien se entera casi a última hora, pero conviene estar atentos porque es un espectáculo que como decimos, todo el mundo desea ver y además hay que estar bien ubicado en una zona en la que se puedan admirar mejor. Por est emotivo si tú mismo estás decidido a verlos este año, toma nota porque te explicamos cuándo son exactamente y desde donde puedes verlos sin problema.

Cuándo son los fuegos artificiales de la Feria de Abril de Sevilla 2026

La Feria de Abril de Sevilla 2026 se celebra del martes 21 al domingo 26 de abril, y como manda la tradición, el espectáculo de fuegos artificiales tiene lugar en la última noche, justo cuando todo llega a su fin. Es decir, que este año será el domingo 26 de abril, y después de que acaben el Real empezará a vaciarse y poco a poco se vuelve a la normalidad.

El lanzamiento de los fuegos está previsto para la medianoche, a las 00:00 horas, justo en el paso del domingo al lunes. Ese horario coincide además con el apagado del alumbrado del recinto ferial, lo que convierte el espectáculo en una especie de cierre simbólico, pero en la práctica, la mayoría de la gente empieza a moverse bastante antes. Hay quien sale de las casetas con tiempo para buscar sitio, y otros que directamente se colocan en puntos estratégicos con bastante antelación.

Dónde ver los fuegos de la Feria de Sevilla

Los fuegos se lanzan junto al río Guadalquivir, lo que permite verlos desde distintos puntos de la ciudad, muchos de ellos bastante conocidos.

Uno de los lugares más habituales es el entorno del propio recinto ferial, aunque ahí es donde más gente se concentra, así que si lo que buscas es algo más despejado, lo habitual es alejarse un poco. Entre los sitios más recomendados están el Puente de los Remedios, el Puente de las Delicias o el Puente de Triana, desde donde se tiene una vista bastante abierta del espectáculo. También funcionan bien zonas como el Muelle de Nueva York o los alrededores del Club Náutico.

Hay quien prefiere algo distinto y opta por verlos desde el río. De este modo, los paseos en barco por el Guadalquivir esa noche suelen estar también presentes porque permiten ver los fuegos desde otra perspectiva, más tranquila y sin tantas aglomeraciones. Se recomienda eso sí, reservar con antelación ya que es algo bastante demandado.

‘Entre Claveles’: así será el espectáculo de 2026

El espectáculo de fuegos artificiales de la Feria de Abril de Sevilla 2026, correrá a cargo de nuevo de Pirotecnia Zaragozana. La empresa repite por segundo año consecutivo y lo hace con un montaje que llevará por título Entre Claveles.

El contrato asciende a 24.805 euros (IVA incluido), una cifra ligeramente superior a la del año pasado según informa Diario de Sevilla, pero no sólo incluye el material pirotécnico, sino también todo el dispositivo técnico y de seguridad necesario para el montaje. La compañía, integrada en el grupo francés Etienne-Lacroix, cuenta con experiencia en escenarios internacionales bastante exigentes, como celebraciones en los Campos Elíseos de París o eventos de gran formato en las Fallas de Valencia.

En este caso, el diseño no es un espectáculo genérico. Entre Claveles ha sido concebido específicamente para Sevilla, con una propuesta visual que busca encajar con la estética de la Feria de Abril y superar la propuesta del año pasado, el espectáculo, titulado Magia Visual, que dejó una impresión bastante potente.

Aquella noche se quemaron más de 350 kilos de pólvora en unos quince minutos, con más de 5.600 disparos organizados en distintas fases. Todo se coordinó mediante un sistema digital que permitía sincronizar efectos de gran altura con otros más cercanos. Ese nivel técnico es el que explica que la empresa haya vuelto a ser elegida. No solo por el resultado visual, sino por la precisión y la capacidad de manejar un espectáculo de este tamaño sin margen de error.

En definitiva, y más allá de cifras o nombres, los fuegos artificiales siguen teniendo el mismo significado de siempre. Son el final. Durante unos minutos, el ruido de la feria se detiene. Es un momento breve, pero bastante reconocible para quien ha vivido la feria alguna vez. Después, poco a poco, todo empieza a terminar y Sevilla empieza a despedirse de su semana más intensa.