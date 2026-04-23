Los socios comunistas de Sánchez premian a la dictadura cubana y aplauden a su embajador por atacar a EEUU

La deriva internacional de la coalición socialcomunista de Pedro Sánchez no tiene freno. Tras abrir una ofensiva diplomática contra EEUU e Israel, dar oxígeno a los terroristas de Hamás y a la dictadura de Irán que patrocina al terrorismo antioccidental y antijudío, desmarcarse de la diplomacia de las principales potencias europeas y convertir a la dictadura comunista de China en gran referente de la política exterior de Moncloa, ahora dedica premio y altavoz a la dictadura cubana justo cuando la Casa Blanca trata de asfixiar al castrismo que ha sumido en la hambruna a la isla caribeña.

Este jueves, aprovechando el Día de Castilla y León, los comunistas de IU –miembros de Sumar (Yolanda Díaz)– han galardonado al embajador de Cuba en España, Marcelino Medina. Han premiado, en suma, a la dictadura cubana. Y lo han hecho en un acto público en el que han aplaudido enfervorecidamente los ataques dialécticos que ha lanzado el embajador contra EEUU.

IU es irrelevante en Castilla y León. En el escenario autonómico, se presentaron a las recientes elecciones regionales unidos a Sumar. No obtuvieron ni un escaño en las Cortes de Castilla y León. El fracaso fue estrepitoso: sólo un 2,2% de quienes acudieron a votar apoyaron a esa franquicia autonómica de Yolanda Díaz. Apenas cosecharon 28.000 votos, frente a los algo más de 438.000 obtenidos por el PP o los alrededor de 234.000 que logró Vox.

Sin embargo, pese a ello, el galardón concedido por esa franquicia regional de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, puede tener relevancia a ojos de EEUU. Como es habitual, una de las funciones esenciales de las embajadas es monitorizar las acciones de los gobiernos de los países y reportarlas a sus centrales, a fin de que tenerlas en cuenta para sus relaciones internacionales.

Que los de Yolanda Díaz premien a la dictadura cubana en pleno cerco estadounidense al castrismo de Díaz-Canel es una más en la lista de andanadas del poder sanchista contra la Administración Trump.

El embajador de la tiranía cubana en Madrid no ha desaprovechado la ocasión para arremeter contra la Casa Blanca, echando mano del clásico argumento del castrismo para justificar el hundimiento económico de la isla caribeña: el «bloqueo» de EEUU.

El diplomático Marcelino Medina ha llegado a calificar de «despiadado» el listado de restricciones lanzado por Washington para acabar con la tiranía comunista de Cuba. Y, mientras el pueblo cubano agoniza económicamente tras décadas de comunismo y sigue soportando la represión y la absoluta falta de libertades, ha elogiado las «conquistas y todo lo que ha logrado la revolución cubana en la esfera social».