Los terroristas de Hamás aplauden la posición de Sánchez frente al «estado ocupante de Israel»

El grupo terrorista Hamás ha mostrado su agradecimiento a Pedro Sánchez por la postura del Gobierno frente a Israel en un comunicado en el que le ha agradecido que condene «las matanzas indiscriminadas» que «el estado ocupante de Israel» está llevando a cabo.

«Apreciamos la posición clara del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha condenado las matanzas indiscriminadas practicadas en la ocupación de la Franja de Gaza por el estado ocupante de Israel y ha hablado de la posibilidad de reconocer al Estado palestino». Así se han pronunciado en un comunicado que han difundido en uno de sus canales de Telegram.

Al mismo tiempo, se han mostrado agradecidos con el primer ministro belga, Alexander De Croo, por «afirmar su rechazo a la destrucción de Gaza y la matanza de civiles», en una comparecencia junto a Sánchez.

Este pronunciamiento por parte de Hamás se ha producido sólo dos días después de la crisis que ha desatado Pedro Sánchez con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tras decir que su país «debe respetar el derecho internacional y el derecho humanitario» y que España «tomará sus propias decisiones» respecto al reconocimiento del Estado palestino.

«Ha llegado el momento para la comunidad internacional y para la Unión Europea de reconocer de una vez el Estado palestino», dijo Sánchez. En su opinión, «es algo que merece la pena, que reviste la suficiente importancia y que la UE tenemos que hacer de forma conjunta, vale la pena y sería importante que lo hiciéramos juntos».

Tras las declaraciones de Sánchez, Eli Cohen -ministro de Exteriores de Israel- convocó a la embajadora de España para mantener «una dura conversación de reprimenda». En un mensaje en hebreo, el titular de la cartera de Exteriores hebreo ha expresado lo siguiente: «Condenamos las falsas afirmaciones de los primeros ministros de España y Bélgica que están dando apoyo al terrorismo y a raíz de sus palabras sus embajadores serán invitados a una dura conversación de reprimenda. Israel está actuando de acuerdo con el derecho internacional y luchando contra una organización terrorista asesina peor que ISIS que comete crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad».

Cohen respondió así a las palabras que Sánchez y el primer ministro belga, Alexander de Croo, pronunciaron ante el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y posteriormente en su visita a Mahmud Abás, líder de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania.

We condemn the false claims of the Prime Ministers of Spain and Belgium which support terrorism.

Israel is acting in accordance to international law and is fighting a murderous terrorist organization worse than ISIS, that is committing war crimes and crimes against humanity.…

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 24, 2023