El PP sobre la crisis diplomática con Israel: «Sánchez pone su coalición por delante de su país»

El PP ha reaccionado a la crisis diplomática con Israel provocada por el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, acusando al presidente socialista de «poner el interés de su coalición de Gobierno por delante del interés de su país». Sánchez se mostró partidario este viernes de reconocer el Estado palestino sin el consenso en la UE.

«Viajar a Israel para ofender a Israel es lo contrario de la diplomacia. Ir invitado a casa de un aliado para ofenderle es la peor carta de presentación de España», señalan fuentes del PP.

Además, tales fuentes recuerdan que en la anterior legislatura el Gobierno de Sánchez ya tuvo un encontronazo con Argelia por su viraje en la posición respecto al Sáhara, plegándose a Marruecos. «Sánchez deshace amigos para nuestro país. Es un imprudente en política exterior», señalan desde Génova después de que Israel haya convocado a la embajadora española por las últimas declaraciones del presidente socialista, quien está dando «apoyo al terrorismo» de Hamás, a juicio de Tel Aviv.

«Sánchez no debería dificultar así el consenso europeo, con la UE y con la OTAN, y el consenso en la política exterior española. Ha viajado a Israel para que la ofensa a su anfitrión, Benjamin Netanyahu, le resuelva un problema de falta de coherencia de su propio Gobierno y le ha creado un problema a España», subrayan las fuentes del PP.

Los socios de Sánchez en el nuevo Ejecutivo de coalición, esto es, los partidos integrados en Sumar, como Podemos, vienen reclamando a Sánchez que adopte medidas contra Israel como romper relaciones diplomáticas, impulsar sanciones económicas a este país o llevar al primer ministro Netanyahu ante la Corte Penal Internacional.

Perjudica también a la UE

«Para ir el último y crear un conflicto, mejor no haber ido», recalcan las fuentes del PP, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez no sólo tardó dos semanas en llamar a Netanyahu tras los ataques terroristas de Hamás contra la población civil israelí el 7 de diciembre, sino que ha sido el último presidente de los grandes países europeos en visitar Israel, pese a ejercer ahora España la presidencia de turno de la UE. «El viaje de Sánchez se ha convertido en algo contraproducente no sólo para los intereses de España, sino de Europa», afirman desde el partido de Alberto Núñez Feijóo.

Asimismo, el PP ha querido expresar su respaldo a Israel y «su derecho a combatir el terrorismo», así como su apoyo a los «derechos del pueblo palestino», exigiendo «respeto a la vida y seguridad de los inocentes» y «la liberación inmediata de los secuestrados».

Por su parte, la secretaria general del PP y portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha recordado en redes sociales que el jueves, coincidiendo con el inicio de la visita de Sánchez a Israel y Egipto, pidió al jefe del Gobierno que «no creara un conflicto internacional durante su paseo por Oriente Próximo». «Pues es justo lo que ha hecho», ha lamentado Gamarra.

Entretanto, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha respondido al Ministerio de Exteriores de Israel que sus acusaciones al inquilino de la Moncloa son «totalmente falsas e inaceptables» y ha anunciado que España dará una respuesta «oportuna».