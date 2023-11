Albares convoca a la embajadora israelí para que «explique» las «inaceptables» acusaciones a Sánchez

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha anunciado que ha convocado a la embajadora de Israel en Madrid, Rodica Radian-Gordon, para que dé «explicaciones» por las «inaceptables y falsas» acusaciones del Gobierno israelí contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Después de que el presidente español amenazara con reconocer de forma unilateral el Estado palestino, el ministro de Exteriores israelí, tras convocar al embajador de España, le ha acusado de «dar apoyo al terrorismo». Albares ha respondido entonces a su homólogo asegurando que sus acusaciones son «totalmente falsas e inaceptables» y que España dará una respuesta «oportuna».

We condemn the false claims of the Prime Ministers of Spain and Belgium which support terrorism.

Israel is acting in accordance to international law and is fighting a murderous terrorist organization worse than ISIS, that is committing war crimes and crimes against humanity.…

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 24, 2023