El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha enfrentado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la vuelta de este a una sesión de control en el Congreso de los Diputados. El dirigente popular acusa al jefe del Ejecutivo de «viajar más a China que a Paiporta o a Adamuz» por la «falta de humanidad» que provoca el rechazo de los españoles hacia él. Además, Feijóo ha alertado del deterioro del AVE y de las carreteras con Sánchez de presidente.

Feijóo, en la primera intervención de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, ha preguntado a Sánchez lo siguiente: «¿Dónde están los 50.000 millones de euros si las infraestructuras, autovías y AVE, no funcionan?». El presidente del PP, que irónicamente le ha dicho al jefe del Ejecutivo que siente «importunarle con cuestiones domésticas», también ha recordado que el Gobierno «ha tenido récord de incremento de impuestos y de deuda pública, pero España está a la cola de la UE en inversión, en infraestructuras en términos de PIB».

Sánchez ha respondido a Feijóo que «no le hace ni caso» ante sus justificaciones de que «España marcha». Ante ello, Núñez Feijóo ha recordado que «la deuda pública se ha incrementado un 42%» con este Gobierno, y se ha dirigido al presidente «en nombre de millones de españoles que suben al coche, temerosos de tener un accidente por el estado de las autovías», pero también en nombre del «millón y medio de ciudadanos que cogen cada día Cercanías o Rodalíes, y ven las incidencias y las anulaciones de sus trenes» o «de los malagueños que llevan tres meses sin AVE y no saben cuándo van a reponerlo».

«Pero sobre todo en nombre de la mayoría de los españoles, que nos preguntamos qué ocurre con las víctimas de Adamuz a las que ustedes han mentido constantemente», ha insistido Feijóo. «El AVE era una marca España y este prestigio lo han dilapidado», añade el líder del PP.

«¿Por qué ha disminuido un 30% los pasajeros de AVE con usted de presidente? ¿De verdad cree que no le debe una disculpa a nadie? ¿De verdad cree que los españoles, con nuestro dinero de seguridad, se paguen las amigas del anterior ministro de Transportes?», ha preguntado a Sánchez.

A continuación, ha hablado también de Óscar Puente. «O paguemos el sueldo del ministro actual, que se dedica a insultar a todo el mundo en redes sociales porque usted se lo indica», ha subrayado. «Señor Sánchez, lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad», justifica Feijóo, alegando que Pedro Sánchez está «a años luz» de los ciudadanos. «Por eso no puede salir a la calle, por eso va más veces a China que Adamuz o a Paiporta. Lo único que empata con su corrupción es su incompetencia», ha completado, este miércoles en el Congreso de los Diputados.