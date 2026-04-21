Feijóo pone cifra al coste de recuperar las infraestructuras tras el deterioro del sanchismo: «300.000 millones»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cifrado en 300.000 millones la inversión necesaria para que España pueda recuperar el prestigio de sus infraestructuras tras ocho años de gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo ha propuesto en un acto, organizado para hablar expresamente de infraestructuras, un decálogo de actuaciones que tendrán como finalidad invertir «no menos de 300.000 millones de euros» para «cambiar radicalmente la situación, mediante actuaciones en las que se apoyará cuando gobierne en la colaboración público-privada».

Para lograr esta financiación, el PP propone tres medidas concretas: establecer y ampliar la libertad de amortización para favorecer las inversiones que necesitan las empresas. Se ampliarán las deducciones en I+D+I y se reformará la Ley de Contratos con dos objetivos. Por un lado, para contar con menos burocracia para contratar y para evitar casos de corrupción como los conocidos durante el Gobierno de Sánchez.

Para lograr este objetivo, sostiene el líder popular, «será necesario aprobar presupuestos». Sin ellos «no se puede ni invertir en nuevas infraestructuras, ni mantener las que tenemos». Por eso, para el PP la aprobación de las cuentas resulta fundamental.

Lo contrario significa «bloquear España», una España que «recauda impuestos como un país nórdico y tiene infraestructuras de uno tercermundista». Por esta razón, se ha comprometido ha financiar las infraestructuras con «no menos de 10.500 millones de euros más al año». Con la vista puesta en llegar a La Moncloa el año que viene, Feijóo ha relatado un plan de 10 compromisos que desplegará en cuanto «tenga la confianza de los españoles».

Para empezar, ha anunciado que al frente del Ministerio de Transportes habrá un gestor con experiencia y no «corruptos y agitadores». Además, ha asegurado que garantizará por ley que no se puedan acometer nuevas obras sin que una entidad independiente certifique antes que el mantenimiento de las ya existentes es el adecuado. También impulsará una auditoría sobre el sistema ferroviario y recuperará las indemnizaciones a los usuarios. En este sentido, también ha insistido en comprometerse a planificar la política ferroviaria.

Feijóo no solo se ha centrado en la situación ferroviaria; también ha propuesto desarrollar un Plan Nacional de Agua, en el que la seguridad hídrica sea un vector indiscutible. Para Feijóo es una «prioridad absoluta».

Sobre la política energética, el líder del PP considera que es fundamental que España cuente con un plan urgente de accesos a la red para evitar un «apagón de oportunidades».

Vivienda: un fracaso de Sánchez

El presidente del PP ha comparado el plan de vivienda del PP con el del «absoluto y completo fracaso» desarrollado por el Gobierno de Sánchez. Una falta de previsión y planificación que «ha convertido la vivienda en sus ocho años de mandato en un lujo».

«Hoy presentan un Plan de Vivienda, ocho años después de llegar a La Moncloa», ha evidenciado Feijóo, refiriéndose al nuevo plan aprobado hoy por el Gobierno en Consejo de Ministros.

«¿Cuántas viviendas han prometido? ¿Cuántos anuncios han hecho? ¿Cuántos foros ha organizado Sánchez sobre vivienda? ¿Cuánto dinero se han gastado en hacer propaganda de las viviendas que no han construido?», se ha preguntado. «Ya está bien de tomar el pelo a la gente», ha zanjado.

En este sentido, ha insistido el líder popular: «¿Cómo van a paliar el déficit de vivienda sin Presupuestos, sin Ley de Suelo, manteniendo las medidas ideológicas que han hundido la oferta, minimizando el grave problema de la ocupación y con una política económica que perpetúa salarios bajos y precariedad?», ha cuestionado.