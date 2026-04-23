Incredulidad ante la nueva ayuda de Madrid: es oficial y pueden recibir hasta 5.500 euros las empresas que contraten a jóvenes

Las empresas y autónomos de la Comunidad de Madrid podrán beneficiarse en 2026 de una nueva ayuda de hasta 5.500 euros por contrato para fomentar el empleo juvenil. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso, busca incentivar la contratación estable y la formación práctica de jóvenes menores de 30 años. La ayuda base es de 5.500 euros y se aplica tanto a contratos indefinidos a jornada completa como a contratos formativos, ya sea para la práctica profesional o en modalidad de alternancia. Además, existen incentivos adicionales: 500 euros extra si la persona contratada es mujer, otros 500 euros si tiene personas dependientes a su cargo, hasta 1.000 euros más en casos de familias numerosas o monoparentales, y un complemento de 2.000 euros para autónomos que contraten a su primer trabajador.

Estas subvenciones están dirigidas a autónomos, empresas, entidades sin ánimo de lucro, comunidades de bienes y sociedades civiles. Para acceder, es imprescindible que la persona contratada sea menor de 30 años, esté inscrita como demandante de empleo y forme parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil antes de la contratación. Además, el contrato debe cumplir con la normativa laboral vigente y tener una jornada completa o, como mínimo, del 75%. Las solicitudes deben realizarse a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid, presentando la documentación correspondiente, como el contrato y, en su caso, el plan formativo. El plazo permanece abierto de forma continuada mientras haya fondos disponibles.

La nueva ayuda para empresas de Madrid

Para poder acceder a estas ayudas, las empresas o autónomos deben cumplir una serie de requisitos generales. Entre ellos, tener domicilio social y fiscal en España, estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social, así como con la mutualidad profesional en el caso de profesionales colegiados. Además, no deben tener deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid y tienen que haber implantado un plan de prevención de riesgos laborales conforme a la legislación vigente.

En cuanto a las personas contratadas, deben ser desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Sistema Nacional de Empleo (SEPE) el día anterior a su contratación. En algunos casos específicos, como en determinadas líneas de ayuda, se exige además un periodo mínimo de inscripción continuada de al menos 30 días previos. Para poder recibir la ayuda de la Comunidad de Madrid, deben ser menores de 30 años en el momento de formalizar el contrato y estar inscritas como beneficiarias en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Dependiendo del tipo de contrato, pueden exigirse requisitos adicionales. Por ejemplo, para contratos vinculados a formación o práctica profesional, se requiere contar con titulación universitaria, formación profesional, certificados oficiales o titulaciones equivalentes. En otros casos, como los contratos formativos sin cualificación previa, se exige precisamente no disponer de estas acreditaciones.

Por último, para beneficiarse de la ayuda, el centro de trabajo debe estar ubicado en la Comunidad de Madrid y contar con un código de cuenta de cotización asignado en esta región. El contrato debe formalizarse por escrito según el modelo del Servicio Público de Empleo Estatal, y el trabajador debe estar dado de alta en la Seguridad Social antes de presentar la solicitud. Además, la ayuda debe solicitarse en el plazo máximo de un mes desde el alta del trabajador.

Documentación

Para completar la solicitud de la ayuda, es necesario aportar una serie de documentos que acrediten tanto la situación de la empresa o autónomo como la del trabajador contratado. En primer lugar, se deberá presentar la escritura de constitución o acta fundacional, junto con sus posibles modificaciones, así como la documentación que acredite la inscripción como empresa emergente en el Registro de Cooperativas, si procede. También será necesario justificar la capacidad del representante legal para actuar en nombre del solicitante.

En el caso de trabajadores autónomos o profesionales colegiados, se deberá incluir la documentación de alta en la mutualidad correspondiente, así como un certificado actualizado que acredite estar al corriente en el pago de sus cuotas. Además, será obligatorio aportar un certificado de titularidad bancaria emitido por una entidad financiera con los datos de la cuenta indicada en la solicitud.

Junto a esto, se deben presentar varios formularios oficiales, como el Formulario II de otorgamiento de representación, el Formulario III con la relación de personas contratadas, el Formulario IV de autorización para la consulta de datos o declaración responsable, y el Formulario V-Bis como adenda al contrato de trabajo.

Respecto a los trabajadores, se deberá aportar el informe de vida laboral de cada persona contratada si no se ha autorizado su consulta, así como documentación acreditativa de su formación, como títulos o certificados de profesionalidad, en el caso de contratos formativos. También se requiere la copia del contrato de trabajo en ciertas modalidades, y un documento que confirme que el joven estaba inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil el día previo a la contratación.