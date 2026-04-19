España implantará el sistema de devolución de envases en 2026. España dará un giro importante en su modelo de reciclaje a partir de noviembre de 2026, cuando será obligatorio devolver latas, botellas y otros envases para recuperar el dinero abonado como depósito en el momento de la compra. España cambia las normas y es oficial: a partir de noviembre deberás devolver latas y botellas para recuperar tu dinero.

El Gobierno pondrá en marcha el denominado sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), una medida con la que busca cumplir los objetivos de reciclaje fijados por la Unión Europea.

Un cambio por los bajos niveles de reciclaje

La decisión llega después de constatar que el actual sistema de recogida selectiva, basado en contenedores por colores, no ha logrado alcanzar las tasas exigidas por la normativa europea.

Según los datos disponibles, la recogida de envases en España se sitúa en torno al 40%, muy lejos de los niveles requeridos, lo que ha obligado a replantear el modelo vigente.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El SDDR implicará que los consumidores paguen un pequeño depósito adicional al comprar bebidas en envases de hasta tres litros, como agua, refrescos, zumos o cerveza. Este importe, que será de al menos 10 céntimos, se recuperará al devolver el envase en tiendas o en máquinas habilitadas.

El sistema afectará principalmente a botellas de plástico, latas y briks, que deberán ser retornados para cerrar el ciclo de reciclaje.

Objetivo: alcanzar el 90% de recogida

Con esta medida, el Ejecutivo pretende elevar significativamente la tasa de recuperación de envases hasta acercarse al 90% en los próximos años, en línea con las exigencias europeas.

El nuevo modelo ya funciona en varios países del entorno con resultados positivos en términos de reciclaje y reducción de residuos.

Dificultades en la implantación

Pese a su aprobación, la puesta en marcha del sistema no está exenta de obstáculos. La complejidad administrativa y la falta de desarrollo normativo están retrasando su implementación.

A día de hoy, todavía quedan aspectos clave por definir, como la entidad encargada de gestionar el sistema o su organización a nivel nacional.

Un reto logístico a gran escala

El despliegue del Sddr supondrá además un importante desafío logístico, ya que deberá adaptarse a cientos de miles de comercios y miles de municipios en todo el país.

Desde el sector reconocen que cumplir los plazos previstos para 2026 será complicado, debido a la magnitud del cambio y a la necesidad de coordinar a múltiples actores.

El cambio afectará a consumidores y comercios

La implantación de este sistema transformará la forma en la que los ciudadanos gestionan sus residuos y obligará a los comercios a adaptarse a un nuevo modelo de recogida.

El objetivo final es avanzar hacia una economía más circular y mejorar la eficiencia del reciclaje en España.