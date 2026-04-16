Hiperbaric, compañía española fabricante de equipos de procesado a alta presión con sede en Burgos, ha obtenido en 2025 la certificación de Residuo Cero, un reconocimiento que acredita que el 96% de los residuos generados en sus instalaciones se destina a reutilización o reciclaje.

El hito, recogido en su Memoria de Sostenibilidad 2025, prueba que la economía circular ha dejado de ser un objetivo declarativo para convertirse en un estándar operativo en la empresa.

La certificación de Residuo Cero llega acompañada de una reducción del 33% en la generación de residuos peligrosos respecto al ejercicio anterior. Hiperbaric ha integrado así la gestión responsable de sus desechos industriales dentro de una estrategia ambiental más amplia que también abarca la descarbonización, la digitalización y el cuidado del entorno natural en Burgos.

Menos papel, menos huella

En el apartado de digitalización, la compañía ha logrado reducir un 65% el consumo de papel en comparación con 2022. El objetivo que la empresa ha fijado es la eliminación total del soporte físico en 2026, lo que refuerza la coherencia entre sus metas ambientales y su transformación tecnológica interna.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha reconocido este compromiso climático con el sello «Reduzco», concedido tras registrar Hiperbaric un ratio de emisiones de 1,61 en el ejercicio 2024. La empresa avanza así en su hoja de ruta hacia la descarbonización con métricas verificadas por la administración.

El bosque de Burgos

La apuesta medioambiental de Hiperbaric tiene también una dimensión territorial. Junto a sus instalaciones en Burgos, la compañía mantiene el proyecto Bosque de Hiperbaric, que hasta la fecha ha sumado más de 350 árboles plantados bajo el criterio original de destinar un árbol por cada máquina vendida.

La iniciativa contribuye a la regeneración del ecosistema local, la mejora de la biodiversidad y la creación de espacios verdes en el entorno industrial de la empresa. Se trata de un compromiso que conecta la actividad productiva de Hiperbaric con la conservación del paisaje natural castellano.

Equipo HPP número 400

En el plano tecnológico, 2025 ha supuesto un hito mayor para la empresa: la instalación del equipo HPP número 400, que consolida el liderazgo de Hiperbaric como referente internacional en procesado por altas presiones. La compañía, presente en el mercado desde 1999, presta servicio a cientos de empresas en todo el mundo para el procesado de zumos, carnes, mariscos, lácteos y alimentos preparados.

Junto a este hito, Hiperbaric ha vendido en Taiwán su primer equipo de prensado isostático en caliente (HIP) destinado a la industria aeroespacial, una operación que abre nuevas oportunidades en sectores de alto valor añadido y acelera la diversificación de la empresa más allá del sector alimentario.

Liderazgo europeo en hidrógeno verde

En el marco de su estrategia de diversificación energética, Hiperbaric ha alcanzado el liderazgo europeo en tecnología de compresión de hidrógeno verde. La certificación Residuo Cero y el avance en hidrógeno verde comparten el mismo vector estratégico: reducir el impacto ambiental de la actividad industrial sin renunciar al crecimiento tecnológico.

La expansión internacional en este ámbito se ha concretado con la instalación de los primeros equipos en Países Bajos, Austria, Suecia y Finlandia. A esto se suman los proyectos de I+D ValorH2 y OnWindH2, así como la participación en el Valle del Hidrógeno de Castilla y León, lo que sitúa a la empresa burgalesa en el centro del mapa europeo de la energía limpia.

Crecimiento del equipo humano

El desarrollo tecnológico ha ido de la mano de un crecimiento significativo en plantilla. Durante 2025, Hiperbaric ha incrementado su equipo humano un 20% respecto al año anterior, reforzando su apuesta por el talento y el desarrollo profesional como pilares de la competitividad empresarial.

En materia de diversidad e inclusión, la compañía se ha integrado en Foro LideraMdo, red que impulsa el liderazgo femenino en el tejido directivo español, y ha establecido colaboración con la Fundación CISA, del Centro Integral de Servicios de Aspanias, orientada a la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Además, ha puesto en marcha un taller productivo en el Centro Penitenciario de Burgos, donde internos participan en la fabricación de componentes para los equipos de altas presiones.

Premio a la innovación

El compromiso con la innovación de Hiperbaric ha recibido un reconocimiento institucional en 2025: el Ministerio de Industria ha distinguido a Carole Tonello, vicepresidenta de Desarrollo de Negocio de la compañía, con el premio a la Mejor Patente de una Mujer Inventora por el invento «Contenedor para procesado por alta presión a temperatura moderada».

«En Hiperbaric entendemos la sostenibilidad como una palanca de transformación que integra innovación, tecnología y desarrollo de las personas», señala Andrés Hernando, CEO de la compañía. «Logros como la certificación de Residuo Cero, junto con hitos como nuestro equipo HPP número 400 o el liderazgo europeo en hidrógeno, reflejan nuestro compromiso con una industria más eficiente y descarbonizada», añade.