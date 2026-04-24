«Como Grecia, pero más barato»: los destinos alternativos que están en auge este año para verano

El verano se acerca y muchos trabajadores piensan en unas merecidas vacaciones en uno de los destinos de moda, ya sea en España, Europa u otra parte del mundo. La guerra de Irán ha subido el precio de la vida y esto repercutirá en los billetes de avión y el gasto que una persona pueda hacer durante un viaje. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los destinos perfectos para viajar en este verano.

¿Cuáles son los mejores destinos para viajar este verano? Esta es la pregunta del millón que se hacen millones de turistas que tienen pensado hacer un viaje de vacaciones durante los próximos meses. El conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán han desembocado en un aumento indiscriminado de los precios. Esto ha provocado una subida de la inflación del 2,5% en la Unión Europea y todo hace indicar que esto irá en aumento durante los próximos meses.

Mientras dura la guerra, o el alto el fuego mientras se negocia el final, muchos ciudadanos de la Unión Europea ya se encuentran organizando el viaje de este verano. De cara a estos meses subirán los precios de los billetes de avión por el aumento del precio del combustible y esto obliga a tener una buena previsión, además de dedicar un tiempo sagrado a comparar precios de distintas aerolíneas y lugares. Esto será vital para ir de vacaciones este verano y no perecer en el intento.

Los mejores destinos para este verano

El diario griego Money Review ha publicado un artículo en el que define los mejores destinos para este verano y también deja claro el sentir de los turistas británicos de cara a los próximos meses de viaje. Este medio cita a la asociación de agencias de viajes británicas, que deja claro que los turistas del país buscarán experiencias «auténticas» en lugar de los paquetes de viajes de todo incluido. La ABTA también informa que dos de cada cinco británicos planean irse de vacaciones este verano a un país que nunca han visitado.

Este periódico especializado en economía cita un artículo en el que la BBC indica los destinos que serán más populares este verano. Uno de ellos es Montenegro, que, según informa este medio, se ha convertido en un destino popular para los turistas que viajan a Grecia, Italia y Croacia y quieren visitar varios países. Incluso informan que muchas aerolíneas británicas ya ofrecen vuelos directos al país.

Amber Robertson, una influencer en viajes, también cita como destino para este verano Albania, país cercano a Montenegro que está de moda por sus playas paradisíacas, una zona interior con gran historia y unos precios asumibles para la época. «Simplemente puedes volar a Corfú y luego tomar un ferry de media hora a Saranda, que es como la puerta de entrada a la Riviera albanesa», explica la experta en declaraciones a este medio. «Tiene playas preciosas, buenos clubes de playa; te da esa sensación de estar en Grecia, pero a un precio más económico», recoge este medio.

Money Review también cita el norte de España como destino para este verano. Lugares como Asturias, Cantabria o País Vasco son las grandes joyas de la península ibérica que también se han puesto de moda, incluso para los turistas británicos que buscan alejarse de la playa. Alejados del calor, este medio también sitúa a las capitales bálticas como Estonia, Finlandia y Lituania.