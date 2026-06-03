Es uno de los balnearios más antiguos de España: aguas llenas de minerales a 43ºC y con 2000 años de historia

España guarda muchos secretos en su interior y uno de ellos se encuentra en Cáceres. En la ciudad extremeña, existe uno de los complejos termales romanos más importantes del país, con unas aguas minerales que brotan a 43ºC y que que guardan termas originales de la época romana, declaradas Bien de Interés Cultural.

Junto a la frontera con Salamanca, está el Valle de Ambroz, una zona con un emplazamiento privilegiado lleno de cerezos y ciruelos y que en verano dan sus mejores frutos. Los Baños de Montemayor guardan uno de los tesoros termales más valiosos de la comunidad con un balneario de origen romano aunque no se permite el baño.

El origen de este complejo se remonta miles de años atrás. Era una parada de reabastecimiento y de descanso para comerciantes y legionarios que aprovechaban las propiedades que tenía el agua. El espacio mantiene las estructuras originales como las bañeras de granito o su bóveda semiesférica.

Quienes buscan desconectar, relajarse o viajar a través de la historia lo pueden hacer gracias a sus aguas calientes, su patrimonio arqueológico y su entorno, lo que produce que sea un destino ideal.

Las aguas de estos balnearios en España, a 43º C

Estas aguas se usaban tradicionalmente para aliviar dolencias reumatológicas, problemas respiratorios y situaciones de estrés y a parte de la temperatura, las aguas contienen sodio, sulfuro y de mineralización débil.

La gestión de estos balnearios en España es sorprendente. Los propietarios son los propios vecinos de Baños de Montemayor y se gestiona a través de la asociación Probaños. Para ellos, es una manera de proteger el principal motor económico del pueblo ya que todos los vecinos de la localidad dependen de él directa o indirectamente.

El municipio se ha convertido en uno de los destinos termales más especiales del país, donde incluso se grabó una producción de Netflix. Por tanto, es una emplazamiento que mezcla la modernidad y la contemporaneidad de una manera muy integrada.