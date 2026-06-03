Vacaciones de verano 2026: los mejores destinos para viajar en familia

Las vacaciones de verano 2026 se presentan como una de las mejores oportunidades para disfrutar de tiempo de calidad en familia y descubrir nuevos lugares. En este contexto, Europa sigue siendo una de las regiones más atractivas para viajar en familia, gracias a su diversidad de destinos en distancias relativamente cortas.

A continuación, descubrirás los mejores destinos para viajar en familia, seleccionados pensando en la diversión de los niños, la tranquilidad de los padres y la posibilidad de disfrutar de unas vacaciones realmente inolvidables.

5 mejores destinos para viajar en familia por España

#Canarias #islasCanarias #visittenerife #visitcanarias ♬ sonido original – alberto_comu @alberto_comu ✨️ El paraíso esta más cerca de lo que crees y se llama TENERIFE 🏝. La isla empieza arriba, donde el silencio del Teide domina el paisaje y el cielo parece más cerca que en cualquier otro lugar. Entre lava, curvas infinitas y miradores imposibles, cada kilómetro cambia de color, como si la isla tuviera mil caras en un solo día. . ⛰️ La carretera sigue hacia el oeste y aparecen Los Gigantes, enormes paredes de roca cayendo sobre el Atlántico. El mar golpea despacio mientras el sol tiñe los acantilados de naranja. En barco, llegas a la Playa de Masca y te sientes como un privilegiado al poder disfrutarla en soledad… entonces entiendes que Tenerife tiene esa mezcla perfecta entre fuerza y calma que engancha sin avisar. . 🌿 Al norte, todo cambia otra vez. Anaga parece sacado de otro mundo: bosques húmedos, niebla entre abundante vegetación, caminos que obligan a bajar el ritmo. Su ecosistema, declarado Reserva de la Biosfera, guarda uno de los mayores tesoros naturales de Canarias: la laurisilva 🌺 . 🏘 Más abajo esperan pueblos como La Orotava, con balcones de madera y calles llenas de historia, o Candelaria, mirando siempre al mar y guardando la esencia más auténtica de la isla. . 🏖 Y entre tanta montaña, Tenerife también sabe a verano eterno. Las Teresitas brilla con su arena dorada y sus palmeras tranquilas, mientras el resto de playas de la isla invitan a perderse sin mirar el reloj. Porque al final, Tenerife no es solo un destino: es esa sensación de no querer irte nunca 🌊🐚 . 📍Tenerife, Islas Canarias, España . #Tenerife

Uno de los destinos más recomendables es Asturias; sus paisajes verdes, playas salvajes y pueblos como Cudillero o Llanes permiten a los niños disfrutar del contacto con la naturaleza. Otro clásico es la Comunidad Valenciana, especialmente la ciudad de Valencia; el Oceanogràfic es uno de los acuarios más grandes de Europa, que suele fascinar a los niños.

En el sur, Andalucía destaca por su diversidad; parques temáticos como Isla Mágica en Sevilla o Selwo Aventura en Estepona también son grandes atractivos familiares. La Costa Brava (Cataluña) es otra opción muy recomendable para las vacaciones 2026, con calas de ensueño y pueblos de estilo mediterráneo.

Por último, las Islas Canarias, especialmente Tenerife, ofrece playas seguras y parques como Siam Park o Loro Parque, considerados entre los mejores de Europa para familias.

Los 5 mejores destinos internacionales para unas vacaciones en familia este verano 2026

Para el verano de 2026, muchas familias buscan destinos fuera de España:

Portugal es una de las mejores opciones, especialmente el Algarve. Sus playas tranquilas, acantilados y pueblos costeros como Lagos o Albufeira lo convierten en un destino muy familiar.

En Francia, París y Disneyland Paris siguen siendo un clásico absoluto.

Italia también destaca, especialmente Cerdeña, con sus aguas cristalinas, playas poco profundas y ambiente relajado.

Grecia, concretamente la isla de Creta, ofrece una mezcla perfecta de historia, playas y buena gastronomía.

Por último, Croacia, sobre todo la región de Dubrovnik y sus alrededores, se ha convertido en un destino muy popular para familias con niños.

Los mejores destinos de España para viajar en familia si tienes niños

Uno de los destinos más completos es Tenerife, donde los niños pueden disfrutar del Loro Parque, Siam Park y excursiones para ver delfines y ballenas. Mientras, Benidorm (Alicante) es otro clásico familiar gracias a su oferta de parques temáticos como Terra Mítica y Aqualandia.

Por su parte, Madrid ofrece muchísimas opciones para niños: el Parque de Atracciones, Faunia, el Zoo Aquarium y museos interactivos como el Museo de Ciencias Naturales. Asimismo, Salou (Tarragona) es ideal para combinar playa y diversión gracias a PortAventura World.

Por último, Gran Canaria ofrece playas seguras, dunas como Maspalomas y actividades como parques de cocodrilos o acuarios.

Los mejores destinos para viajar en familia si tienes niños y quieres salir de España este verano 2026

Uno de los mejores destinos para las vacaciones de verano 2026 es Eslovenia, un país pequeño pero muy completo. Otro destino interesante es Austria, especialmente la región de Salzburgo o los alrededores de los Alpes.

En el norte de Europa, Copenhague es una ciudad muy adaptada a los niños, con parques, museos interactivos y el famoso parque Tivoli, uno de los más antiguos del mundo. También destaca Países Bajos, especialmente Ámsterdam. Por último, Malta es una alternativa perfecta en el Mediterráneo. Es un destino pequeño, fácil de recorrer y con muchas actividades familiares.