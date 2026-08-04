La piscina natural más refrescante de Extremadura está en la Sierra de Gata

Agua cristalina, sombra natural, acceso gratuito y entorno protegido. En pleno norte de Cáceres se encuentra uno de los enclaves que más interés despierta cada verano en Extremadura: la Piscina Natural de Hoyos, en la Sierra de Gata.

Lo que comenzó como un destino habitual para vecinos de la comarca se ha convertido en uno de los espacios de baño mejor valorados de la región.

¿Dónde está la piscina natural más recomendada de Extremadura?

La Piscina Natural de Hoyos se ubica en el municipio cacereño de Hoyos, dentro de la comarca de la Sierra de Gata, a poco más de una hora de Plasencia y bien conectada por carretera.

Se trata de una piscina natural alimentada por manantiales locales, con aguas claras y frías incluso en los meses más calurosos. La limpieza es uno de los aspectos más repetidos en reseñas y valoraciones de visitantes.

En un contexto de altas temperaturas y creciente búsqueda de espacios no masificados, este enclave destaca por ofrecer naturaleza sin renunciar a comodidad.

Qué tiene esta piscina natural que la hace diferente

A diferencia de otras zonas de baño menos acondicionadas, esta piscina combina entorno natural con servicios básicos bien integrados:

Amplia zona de césped y sombra natural.

Acceso cómodo mediante escalera y rampa.

Espacios donde se puede hacer pie (apto para familias).

Zona habilitada para el baño de perros.

Área amplia que reduce sensación de saturación.

Chiringuito (conviene reservar en verano).

Aparcamiento cercano.

El acceso es libre, aunque en julio y agosto la afluencia aumenta considerablemente, especialmente los fines de semana.

Consejos prácticos antes de ir

Si estás pensando en visitarla este verano, conviene tener en cuenta:

Llevar escarpines o calzado acuático.

Protección solar elevada y gorra.

El agua puede estar bastante fresca en primavera y primeras horas del día.

Existen zonas habilitadas para picnic.

En temporada alta es recomendable llegar temprano.

Mucho más que un baño: naturaleza y pueblos con historia

Uno de los grandes atractivos de este enclave es que la escapada no termina en el agua.

La Sierra de Gata es una de las comarcas con mayor identidad cultural de Extremadura. A pocos minutos de la piscina se encuentra el casco urbano de Hoyos, conocido por sus casas palaciegas y su plaza mayor.

En el entorno destacan:

Robledillo de Gata, uno de los pueblos más pintorescos de la región.

San Martín de Trevejo, donde aún se conserva el dialecto A Fala.

Acebo, con su histórico barrio judío.

Además, la comarca es ideal para el senderismo. Rutas como la que conecta Gata con la Torre de la Almenara ofrecen vistas panorámicas hacia Portugal.

¿Es esta la mejor piscina natural de Extremadura para el verano?

Para muchos visitantes sí, ya que ofrece: