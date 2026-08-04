Los cinco errores al reservar un hotel este verano: el estado de las sábanas y las toallas dice más de lo que imaginas

Cuando llegan las vacaciones de verano, la elección del hotel se reduce a la comparación de los precios, la ubicación y los servicios que ofrece. Los expertos avisan que hay otros factores que influyen de manera decisiva en la experiencia del huésped y que muchas veces no se ven. Uno de ellos sería el estado del textil de la habitación, indicador que muestra cómo puede ser la limpieza, el mantenimiento y el nivel de cuidado del establecimiento. Por otro lado, la ocupación masiva de la hostelería durante esta época genera que la ropa de cama o las toallas formen parte de los objetos clave de la higiene y mantenimiento que aplica un hotel. «La ropa de cama y las toallas son uno de los puntos de contacto más directos entre el huésped y el hotel. Su aspecto, su tacto y su estado de conservación ofrecen señales inmediatas sobre el nivel de limpieza, mantenimiento y calidad del establecimiento», asegura la directora de ventas de ILUNION TextilCare, Carmen Gómez Tovar.

¿Cuáles son los cinco errores?

Los cinco errores que conviene evitar al reservar un hotel serían los siguientes:

Fijarse sólo en la puntuación media. La gran utilidad de las valoraciones generales suele formar parte de la primera selección, pero no siempre reflejan la experiencia real de los clientes. Por eso, los especialistas aconsejan leer opiniones recientes y prestar atención a comentarios repetidos sobre limpieza, estado de las habitaciones, comodidad de la cama o el mantenimiento. Elegir por las fotografías solamente. Las imágenes promocionales que proporcionan los hoteles de sus instalaciones no muestran los aspectos del desgaste del mobiliario o el estado de las sábanas y las toallas. Así que, recomiendan contrastar las fotografías oficiales con imágenes publicadas por otros viajeros y comprobar si el establecimiento ha realizado reformas recientes o informa sobre labores de mantenimiento. No comprobar los protocolos de limpieza. Cada vez hay más hoteles que publican en sus páginas web cómo realizan la limpieza de las habitaciones o qué medidas aplican para garantizar la higiene. Además, los especialistas afirman que esto resalta la transparencia y ayuda a que el viajero tome una decisión más informada, sobre todo en periodos de alta ocupación cuando la rotación de habitaciones es menor. Escoger la opción más barata. El precio es uno de los principales criterios de búsqueda que siguen la gran mayoría de personas, pero no siempre garantiza la mejor relación calidad-precio. Los expertos aconsejan comparar los servicios incluidos, las condiciones de reserva y las valoraciones de otros usuarios antes de decidirse por la tarifa más económica, porque las pequeñas diferencias de precios se pueden traducir en una experiencia mejor. No revisar el estado de la habitación al llegar. Al entrar en una habitación, se aprecian señales que permiten valorar su conservación; es decir, las sábanas deben presentar un aspecto uniforme, sin manchas, amarilleamientos ni desgaste excesivo. A su vez, las costuras deben estar en buen estado y las toallas tienen que conservar su capacidad de absorción y una textura agradable. Además, es importante estar pendientes del olor porque un textil higienizado debe tener un aroma limpio y neutro.

Aunque existan estos cinco errores más comunes, los expertos aconsejan comunicar cualquier tipo de incidencia rápidamente a la recepción para solicitar el cambio de las prendas.

El elemento del textil

En los meses en los que se produce una mayor ocupación, la gestión del textil adquiere un papel relevante en el funcionamiento de los hoteles. Además, la disponibilidad de ropa de cama y toallas en perfecto estado, junto con procesos de lavado, higienización y reposición eficientes, contribuye directamente a la percepción de calidad del cliente. Por lo tanto, una correcta gestión del textil permite mantener los estándares de limpieza y confort incluso en los momentos con mayor demanda turística, convirtiéndose en uno de los factores menos visibles, pero más determinantes de la hostelería.