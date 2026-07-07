Los hoteles de Baleares mejoran en ingresos y ocupación a pesar de la incertidumbre geopolítica

Las perspectivas para el sector hotelero este verano en Baleares son «muy positivas», con un crecimiento del precio por habitación y teniendo en cuenta que el turismo internacional y, sobre todo, el mercado alemán, sigue apostando por las Islas como destino.

Así lo recoge la primera edición del informe Smart Observatory de la industria hotelera de Mallorca correspondiente al tercer trimestre de 2026, elaborado por PwC y presentado este martes en el Terreno Barrio Hotel junto con la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

El análisis también resalta que el sentimiento del destino «sigue siendo muy alto» y que la ocupación en cartera para julio y agosto también crece en comparación con el año anterior, en concreto, un 3%. Además, las perspectivas y datos de las Islas son mejores que los de España en su conjunto.

El socio responsable de turismo, transporte y logística de PwC España, José Manuel Fernández, ha explicado las principales conclusiones del informe, que subraya que los crecimientos del sector son positivos a pesar de la incertidumbre geopolítica.

En cuanto a los datos del sector en los meses de abril y mayo, la ocupación en Baleares ha subido un 1% en comparación con el año anterior, mientras que los ingresos por habitación disponible (RevPAR) lo han hecho un 6%.

Por islas, el mejor comportamiento se ha registrado en Mallorca y Menorca, mientras que en Ibiza ha bajado un 3% la ocupación, lo que ha supuesto un descenso también de los ingresos por habitación disponible (-4%).

Igualmente, el análisis indica que la llegada de turistas alemanes ha impulsado el crecimiento del turismo internacional en el archipiélago. Sobre esta cuestión, la vicepresidenta de la FEHM, María José Aguiló, ha subrayado en declaraciones a los medios que el mercado alemán es «absolutamente fiel» y es el que permite alargar la temporada.

«Es cierto que Alemania lleva arrastrando una situación económica complicada y compleja, pero no tenemos que perder de vista que es un mercado muy numeroso en población y que, cuando los destinos saben hacer su trabajo y demuestran la solvencia que ha demostrado Mallorca (…), el mercado responde», ha señalado.

Por otro lado, el informe constata que la ocupación en cartera sube un 3% para los meses de julio y agosto. Por islas, Mallorca muestra los mayores crecimientos con una mejora de entre 6 y 7 puntos porcentuales, mientras que Menorca presenta ligeros retrocesos.

También se espera que los precios suban entre un 4 y un 5% esta temporada alta. Fernández ha puntualizado que, si se tiene en cuenta el Índice de Precios de Consumo (IPC), el aumento es «muy ligero».