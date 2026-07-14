Confirmado por la UE: a partir de 2030 todos los hoteles dejarán de poner los tradicionales botes de champú y gel

Durante años, entrar en una habitación de hotel y encontrarse con los típicos botecitos de champú y gel ha sido algo del todo normal y que se esperaba sin darle mayor importancia. Sin embargo, ese detalle tan habitual va a desaparecer en toda la Unión Europea en los próximos años, y no por una moda del sector, sino por una obligación legal que ya está en marcha´.

Detrás de este cambio está una normativa comunitaria que busca reducir residuos y limitar el uso de envases de un solo uso. En este caso, el foco se pone en productos muy concretos del sector hotelero que se utilizan una vez y se tiran. Algo aparentemente pequeño, pero que multiplicado por millones de estancias tiene un impacto considerable. El cambio no será inmediato, pero ya tiene fecha ya que a partir de 2030, estos envases dejarán de estar permitidos en hoteles, apartamentos turísticos y alojamientos similares. Y lo cierto es que muchos establecimientos ya se están adelantando, lo que explica por qué cada vez es más habitual ver alternativas distintas en los baños.

A partir de 2030 todos los hoteles dejarán de poner botes de champú y gel pequeños

Todo esto no es una decisión aislada de los hoteles, sino que viene marcado por una normativa europea bastante concreta. Se trata del Reglamento (UE) 2025/40 sobre envases y residuos, una de las leyes con las que Bruselas lleva tiempo intentando reducir el uso de productos de un solo uso, sobre todo en sectores donde se consumen en grandes cantidades.

En este caso, el foco está puesto en los envases pequeños que se utilizan en alojamientos y que se tiran prácticamente después de cada cliente. Hablamos de los botes de champú, el gel, las cremas, la pasta de dientes o incluso las pastillas de jabón envueltas de forma individual. Son productos que se usan una vez y se descartan, algo que, multiplicado por millones de estancias, genera una cantidad importante de residuos.

La clave está en que la norma no se queda en una recomendación sino que en uno de sus anexos deja claro qué tipos de envases van a desaparecer y fija una fecha concreta: a partir del 1 de enero de 2030 no se podrán seguir utilizando estos formatos. Es decir, los hoteles tendrán que buscar alternativas sí o sí.

También afecta a pisos turísticos

Aunque lo primero que viene a la cabeza son los hoteles, el cambio no se queda ahí. La normativa habla del sector del alojamiento en general, lo que incluye también apartamentos turísticos y viviendas que se alquilan por días a través de plataformas como Airbnb. Esto significa que esos pequeños botes que muchos viajeros acaban guardando en la maleta van a desaparecer en todos estos alojamientos, no SÓLO en las cadenas hoteleras. En cualquier caso, el objetivo es el mismo: evitar productos que se tiran tras un solo uso y sustituirlos por opciones más duraderas.

Además, el reglamento no se limita únicamente a este tipo de productos. En ese mismo listado aparecen otros artículos bastante comunes, como los sobres monodosis de salsas o las bolsas de plástico muy ligeras. Incluso menciona envases para frutas sin procesar, algo que no es tan habitual, pero que también entra dentro de las restricciones.

Qué empezará a cambiar en los hoteles

Aunque la fecha clave es 2030, el cambio ya se está empezando a notar. Muchos hoteles llevan tiempo sustituyendo los botes individuales por dispensadores más grandes, normalmente fijados a la pared o colocados junto al lavabo, que se rellenan periódicamente. No es casualidad ya que el sector sabe lo que viene y se ha querido adelantar con estos sistemas más grandes que se pueden rellenar y que permiten ofrecer el mismo servicio sin generar tantos residuos y, además, encajan con lo que exige la normativa europea que se aplicará en los próximos años.

Este reglamento, conocido como PPWR, empezó a tomar forma en 2022, cuando la Comisión Europea lanzó la propuesta. Después llegó el acuerdo entre Parlamento y Consejo en 2024 y su entrada en vigor en 2025. Aun así, no todo se aplica de golpe. Hay fechas intermedias, como 2026, en las que ya empezarán a exigirse algunos cambios en el diseño y uso de envases.

Un cambio que va más allá de los hoteles

La desaparición de estos botes es sólo una parte de algo más grande. La Unión Europea lleva tiempo intentando reducir los envases de un solo uso en distintos sectores, no sólo en el turismo. Por eso, medidas similares van a llegar también a bares, restaurantes y otros ámbitos del día a día. Por ejemplo, los clásicos sobres de azúcar, salsas o mantequilla también tienen los días contados tal y como los conocemos. La idea es sustituirlos por formatos reutilizables o dispensadores, algo que ya se empieza a ver en muchos establecimientos.

Puede que para el usuario suponga un cambio en pequeños detalles, pero la intención es reducir la cantidad de residuos que se generan de forma casi automática. En el caso de los hoteles, esos botecitos que siempre han estado ahí van a desaparecer, y lo harán de forma definitiva a partir de 2030. Un cambio pequeño en apariencia, pero que refleja bastante bien hacia dónde va el modelo de consumo en Europa.