Los dermatólogos coinciden: si tienes el pelo fino nunca uses champú hidratante, es mejor utilizar champús suaves y ligeros porque van a aportar volumen

El pelo fino, aunque parece fácil de llevar, es complicado. Se apelmaza, se ve sucio y necesita entonces de un lavado constante, pero no con cualquier champú. Los expertos destacan que es mejor no usar champú hidratante, mejor suaves y ligeros, entre otros, porque puede aportar volumen a un tipo de cabello que lo necesita.

La Dra. María Rogel, dermatóloga experta en tricología, especifica que el cabello fino en muchas ocasiones es también un cabello graso. «En estos casos debemos evitar champús muy hidratantes o cremosos. Sin embargo, champús suaves que den volumen junto a los lavados frecuentes son una buena opción. El producto debe ser ligero, y nada denso», explica la experta para Sephora. Aunque no es necesario lavarlo cada día, el pelo fino precisa de champú casi a diario.

Si tienes el pelo fino nunca uses champú hidratante

Para la experta, de igual forma, especifica que, si necesitas lavar el pelo a diario, hazlo. «Habrás escuchado que lavarse el pelo a diario es desaconsejable. Sin embargo, hacerlo con un champú suave, con un pH entre 5,5 y 6,5 -parecido al de la piel- es totalmente seguro y recomendable si tenemos cabello graso», aclara la doctora.

Sí al acondicionador

Según Rogel, el pelo fino es propenso a los nudos y los enredos, por eso es esencial usar acondicionador. El truco está en aplicarlo solo en la mitad inferior del cabello, de medios a puntas, y prescindir de las raíces.

Por tanto, es posible aplicar el acondicionador en un pelo fino. También explica que hay que aplicar un cuarto de cucharada de champú. Por la razón de que este puede acumularse en el cabello.

Así, es mejor aplicar un cuarto de dosis será suficiente. «Utiliza menos cantidad si tienes el pelo corto y más si lo tienes muy largo o grueso», aclara la experta.

Masajea bien el cuero cabelludo

Además, la dermatóloga experta en tricología remarca que no todo el mundo dedica el tiempo suficiente a hacerlo y es importante porque es donde se acumula la mayor parte de la grasa.

De ahí que un buen masaje ayuda a limpiar el cuero cabelludo, estimula su flujo sanguíneo (lo que incluso puede favorecer el engrosamiento del pelo) y también relaja.

Si no sabes hacerlo, entonces pídelo en la peluquería. Realiza el masaje durante al menos tres minutos, insistiendo en zonas como la coronilla, la nuca y detrás de las orejas es la recomendación.

Aclarar con agua tibia

Para el pelo fino es importante aclarar el cabello con agua tibia. Pues muchas personas siguen estos pasos, pero luego no saben aclararlo bien y aquí está el error.

«Un mal aclarado va a engrasar la fibra capilar y a saturar el cuero cabelludo de producto», señala la experta. «Y el agua caliente puede irritar el cuero cabelludo e incentivar la producción de grasa. Yo aconsejo un aclarado exhaustivo con agua tibia y terminar con agua fría para sellar la fibra capilar», finaliza.

Consecuencias de los champús agresivos

Según Secretos del Agua, cuando un champú es agresivo puede producir pérdida de aceites naturales y lípidos protectores: los sulfatos agresivos limpian muy bien, sí, pero también eliminan la capa lipídica protectora del cuero cabelludo.

Irritación del cuero cabelludo: fragancias intensas, conservantes problemáticos, exceso de químicos sintéticos, o limpiadores muy alcalinos pueden irritar la piel, generar rojeces, picor, descamación. Debilitamiento y caída: si el cabello se ve constantemente atacado por productos agresivos, pierde proteínas, su fibra se vuelve quebradiza; además, si el cuero cabelludo está dañado o irritado, puede no favorecer el crecimiento sano, ni retener el cabello que debería mantenerse.

Los mejores productos para el pelo fino

Scalp & Hair Youth Oil-In Serum de Guerlain

Una fórmula -compuesta en un 97% por ingredientes de origen natural- que combina la riqueza de un aceite nutritivo, la ligereza de un agua refrescante y el poder de un sérum cargado de miel y jalea real. Su objetivo: revitalizar el cuero cabelludo sin dejar las raíces grasas y acondicionar los largos sin apelmazarlos.

Nº4D Clean Volume Detox de Olaplex

Este champú en seco absorbe el exceso de sebo, voluminiza, refresca y detoxifica el cuero cabelludo y el cabello, que quedan con la sensación de haber sido lavados, sin acumulación ni residuos de polvo.

Estuche Invati AdvancedTM Thickening Essentials de Aveda

Este kit de productos veganos ha sido formulado para tratar el cabello fino aportándole grosor y volumen. Lo forman: champú exfoliante ligero Invati AdvancedTM (200 ml), acondicionador espesante Invati AdvancedTM (200 ml) y spray espesante para peinar Thickening TonicTM (30 ml).

Champú Premium Nº1 de Nuggela & Sulé

Proporciona un aumento de volumen y un brillo increíbles y al instante, pero es que además, y sobre todo, es el único champú que ha demostrado que reduce la caída del cabello según un estudio clínico realizado con voluntarios que utilizaron el champú durante 60 días.

El estudio mostró una tendencia al aumento del volumen capilar (8,2%) y la densidad capilar (5,5%), lo que indica un cabello más fuerte y saludable.