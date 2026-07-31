El Arrebato y su mujer ponen fin a su relación tras 30 años juntos y 4 hijos en común: todos los detalles

El Arrebato atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal. El cantante sevillano y su mujer, María José, han decidido poner punto final a su matrimonio después de cerca de 30 años de relación y cuatro hijos en común, cerrando así una de las historias de amor más discretas y estables del panorama musical español.

La noticia ha sido desvelada por la periodista Pilar Vidal en Vanitatis, donde se explica que la ruptura no estaría motivada por infidelidades ni terceras personas. Según la información publicada, el desgaste de la relación habría sido el principal motivo de la separación, una decisión meditada que llega tras años en los que, poco a poco, el vínculo sentimental entre ambos se habría ido debilitando.

Desde el entorno de la ya expareja insisten en que no existe ningún episodio de deslealtad detrás de esta ruptura. Al contrario, la explicación apunta a un proceso lento en el que el amor terminó apagándose con el paso del tiempo, una situación que, pese a ser frecuente en relaciones tan largas, no deja de resultar dolorosa para quienes la viven.

No obstante, la separación no estaría siendo sencilla. Tal y como revela Pilar Vidal, ambas partes ya habrían optado por contar con equipos legales diferentes para negociar las condiciones de su divorcio. Entre los asuntos que deberán resolver figuran tanto el reparto del patrimonio acumulado durante todos estos años como los aspectos económicos derivados del fin de su matrimonio.

Aunque la pareja siempre ha protegido al máximo su intimidad, la dimensión de esta decisión ha despertado un gran interés. El Arrebato ha construido durante décadas una carrera marcada por el éxito musical, mientras mantenía una vida familiar alejada de los focos, convirtiéndose en uno de los artistas que menos ha expuesto su esfera privada.

La discreción ha sido una constante tanto para él como para María José, que apenas han protagonizado apariciones públicas conjuntas fuera de compromisos muy puntuales. Precisamente por esa reserva, la noticia de su separación ha sorprendido a muchos de sus seguidores.

Una historia de amor que comenzó lejos de los focos

La relación entre El Arrebato y María José nació mucho antes de que el cantante alcanzara la popularidad. Juntos han compartido cerca de tres décadas de vida, formando una familia con cuatro hijos y atravesando todas las etapas de la carrera del artista, desde sus comienzos hasta consolidarse como uno de los referentes del pop flamenco en España.

A lo largo de todos estos años, María José ha permanecido siempre en un segundo plano, alejada de la exposición mediática y centrada en su familia. Esa decisión convirtió su matrimonio en uno de los más discretos del mundo del espectáculo, donde apenas trascendían detalles de su vida cotidiana.

Ahora, esa larga historia compartida llega a su fin. Aunque el proceso de separación se presenta complejo por las cuestiones patrimoniales y económicas que deberán resolver, el entorno de ambos mantiene que la decisión responde exclusivamente al desgaste natural de la relación y no a la intervención de terceras personas. Un desenlace que pone punto final a una de las parejas más sólidas y reservadas del panorama musical español.