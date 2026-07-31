Los relojes con los que los campeones de España siguen celebrando el título: algunos cuestan hasta 200.000 euros

La selección española convirtió Madrid en una auténtica fiesta durante la celebración del título. Tras ser recibidos por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y por el presidente del Gobierno en La Moncloa, los campeones recorrieron la capital en un autobús descapotable junto al cuerpo técnico y el trofeo. El desfile partió del intercambiador de Moncloa y culminó en la plaza de Cibeles, donde miles de aficionados esperaban al equipo. Sin embargo, la celebración no terminó en Madrid. Varios de los internacionales han puesto rumbo a Ibiza, donde continúan disfrutando del éxito antes de reincorporarse a sus clubes. Y, tanto en las celebraciones oficiales como en sus días de descanso en la isla balear, ha habido un protagonista silencioso que no ha pasado desapercibido: los relojes de lujo. Rolex domina claramente las muñecas de los campeones, aunque Audemars Piguet también tiene representación con algunas de las referencias más exclusivas y codiciadas del mercado. Estos son los impresionantes relojes que lucen los futbolistas, con modelos que alcanzan los 200.000 euros.

Lamine Yamal – ‘Rolex Cosmograph Daytona’ en oro amarillo con diamantes

El futbolista del Barcelona volvió a demostrar que, además de ser una estrella sobre el césped, también posee una colección de relojes espectacular. Durante la celebración llevó un Rolex Cosmograph Daytona de oro amarillo de 18 quilates, completamente engastado con diamantes talla baguette en el bisel y brillantes en las asas. Se trata de una de las versiones más exclusivas del cronógrafo de Rolex. En su interior monta el calibre automático 4131, con 72 horas de reserva de marcha y certificación Superlative Chronometer. El valor de mercado de esta referencia se sitúa entre 180.000 y 220.000 euros, dependiendo de la configuración exacta.

Ferran Torres – ‘Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding’

Ferran apostó por uno de los grandes iconos de la relojería suiza: un Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding de acero con esfera azul «Grande Tapisserie». Diseñado originalmente por Gérald Genta en 1972, sigue siendo uno de los relojes deportivos de lujo más demandados del mundo. Su caja de 41 milímetros alberga el calibre automático 4302, con una reserva de marcha de 70 horas. En el mercado su precio ronda actualmente los 30.000-35.000 euros.

Marc Cucurella – ‘Rolex Datejust 41’

Cucurella eligió una pieza mucho más clásica: un Rolex Datejust 41 con esfera azul, índices de diamantes, bisel estriado y brazalete Jubilee. Es probablemente el reloj más elegante de toda la celebración. Equipa el movimiento automático calibre 3235, ofrece 70 horas de autonomía y mantiene la tradicional ventana de fecha con lente Cyclops. Su precio se sitúa entre 18.000 y 20.000 euros.

Dani Olmo – ‘Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph’

El mediapunta sorprendió con un llamativo Royal Oak Offshore Chronograph, una versión mucho más deportiva del Royal Oak tradicional gracias a su gran caja y a su correa de caucho rosa. Cuenta con función de cronógrafo automático, caja de 43 milímetros y un diseño pensado para un uso más deportivo. Su precio en el mercado ronda los 45.000 a 55.000 euros.

Nico Williams – ‘Audemars Piguet Royal Oak oro rosa’

El extremo del Athletic Club lució uno de los relojes más llamativos del desfile: un Royal Oak de oro rosa, con esfera verde y bisel completamente engastado con diamantes. La combinación de metales preciosos y piedras convierte esta referencia en una de las más exclusivas de Audemars Piguet. Su precio se mueve alrededor de los 95.000-110.000 euros.

Álex Baena – ‘Rolex Day-Date 40’

Baena apareció con uno de los Rolex más prestigiosos de la firma: un Day-Date 40 de oro amarillo con espectacular esfera verde. Conocido como el Rolex President, incorpora indicación del día de la semana completo y fecha, además del calibre automático 3255. Su precio ronda los 45.000 a 50.000 euros.

Fabián Ruiz – ‘Rolex Daytona Ice Blue’

El centrocampista del PSG llevó una de las referencias más exclusivas del catálogo de Rolex: el Daytona de platino con esfera azul hielo, un reloj reservado exclusivamente para este metal noble. Está equipado con bisel marrón Cerachrom y el nuevo calibre 4131. En el mercado supera habitualmente los 85.000 a 100.000 euros.

Raúl Asencio – ‘Rolex Daytona Oysterflex Everose’

El defensa madridista también eligió un Rolex Daytona Everose con correa Oysterflex, una de las configuraciones más populares entre los deportistas profesionales. La caja de oro rosa, el cronógrafo automático y el bisel Cerachrom convierten esta pieza en uno de los Rolex deportivos más cotizados. Su precio se sitúa entre 40.000 y 45.000 euros.