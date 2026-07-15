Pedro Porro y su historia de amor con María Hurtado: «Eres el pilar fundamental de esta familia»

La selección española está de celebración. Después de enfrentarse a Francia en un complicado partido, consiguió la victoria y se clasificó para la final del Mundial 2026. Un hecho histórico que no sucedía desde hace 16 años y que ha llegado, además de por el penalti que tiró Mikel Oyarzabal, por el gol que marcó Pedro Porro, consolidándole como uno de los protagonistas indiscutibles del encuentro deportivo.

Como no podía ser de otra manera, María Hurtado, su actual pareja, estuvo junto a él para celebrar este triunfo, algo que ha despertado un gran interés por conocer su historia de amor y sus orígenes.

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La pareja comenzó su noviazgo a finales del 2024 y, en ese momento, María ya tenía una hija nacida de otra relación anterior. Su nombre es Carla y, actualmente, tiene 8 años. Desde el principio, no supuso ningún impedimento para ellos y de hecho, tal y como se puede ver a través de sus redes sociales, Pedro la empezó a querer como si fuera su propia hija. Tal vez por ello, María no tuvo ningún problema en mudarse con él a Inglaterra para verle triunfar en su carrera deportiva tras ser fichado por el Tottenham Hotspur.

El pasado 1 de septiembre de 2025, Pedro y María dieron la bienvenida a su primer hijo en común, al que llamaron como el deportista, dirigiéndose a él en el universo 2.0 como «MiniPedro». «Bienvenido a la familia, pequeño bebé. Crecerás con todo el amor y el cuidado del mundo. Te amamos, hijo mío», escribían por aquel entonces.

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Aunque siempre han preferido vivir su historia desde un discreto segundo plano, a lo largo de estos años, ha sido inevitable que Pedro no haya dedicado, en alguna otra ocasión, emotivos mensajes a la que considera que es el amor de su vida. «Gracias, mi vida. Gracias por cuidarnos como lo haces, gracias por todo el sacrificio que haces día a día y que, por supuesto, nadie se lo imagina. Eres el pilar fundamental de esta familia y ya sabes que contigo vamos al fin del mundo», escribió el pasado 2025 con motivo del cumpleaños de la joven. «No sabes la suerte que tenemos de tenerte. Te amamos mucho, mamá», añadía.

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Sobre María Hurtado, son pocos los datos que se conocen más allá de los mencionados. No se tiene constancia de cuál es su profesión, pero lo cierto es que tiene un perfil muy activo en las redes sociales. Tanto es así, que cuenta con más de 13.000 seguidores en Instagram. Ahora se ha convertido en el talismán de Pedro Porro en el Mundial 2026 y, a través de sus redes, apoya incansablemente a su chico. «Vamos, papi. Qué orgullosos estamos de ti», expresaba en uno de los posts compartido en sus redes.