¿De verdad sirve reciclar el plástico? El gran mito que llevamos años creyendo, a debate

¿De verdad sirve reciclar el plástico? Esta es la pregunta del millón que desde hace años se hacen gobiernos y organizaciones que han puesto este debate encima de la mesa. El motivo por el que se pone en duda a la industria del plástico es que toneladas del material que introducimos en la papelera finalmente no cumplen con el objetivo del reciclaje. Al hilo de estos, se han publicado en los últimos años muchos estudios que dudan sobre la viabilidad del consumo sostenible.

Esto es algo que ha quedado instaurado en nuestras vidas desde hace años: tirar el plástico por separado a su contenedor correspondiente para que este material vaya directamente al proceso de reciclaje. Este es un hábito por el que vienen apostando las autoridades, principalmente en Europa, que ha hecho una gran apuesta por este consumo sostenible que incluso los mismos datos proporcionados por el Parlamento Europeo en algunas ocasiones desmienten. Según un estudio publicado en 2022 por la UE acerca del reciclaje, en ese año se generaron 16,16 millones de toneladas de residuos plásticos y de las cuales sólo el 40,7% se reciclaron.

La Unión Europea confirmó que la parte reciclada fue a parar a la incineración para la recuperación de energía y los vertederos para ser enterrados. El resto del plástico se descarta en las plantas por su baja calidad o mezcla de materiales e inicia un ciclo que puede acabar en microplásticos que pueden estar presentes en agua, aire o alimentos. Según estos datos publicados por la UE, más del material que se recogió en 2022 no se recicló.

En España, el Instituto Nacional de Estadística confirmó recientemente que España genera 2,3 millones de toneladas de residuos plásticos cada año y Ecoembes, en un estudio reciente que recoge Xakata, confirmó que en España se reciclaron en 2024 589.885 toneladas de envases de plástico. Esta organización ha cifrado en los últimos años su tasa de reciclado en un 89,2%, mientras que Greenpeace sitúa esta tasa en un 34,8%.

¿Sirve reciclar plástico?

La ONG Center for Climate Integrity puso este tema encima de la mesa en un estudio publicado con un titular demoledor: «El fraude del reciclaje de plástico: Cómo las grandes petroleras y la industria del plástico engañaron al público durante décadas y provocaron la crisis de los residuos plásticos. Richard Wiles, presidente de la ONG, informó en su día que «las empresas han mentido; es hora de exigirles responsabilidades por el daño que han provocado». Todo ello tiene que ver con la parte del plástico que no se recicla y acaba dispersa en el entorno natural, y también se hace mención a la parte del plástico que no es reciclable.

«A través de investigaciones nuevas y existentes, El fraude del reciclaje de plástico muestra cómo las grandes petroleras y la industria del plástico han promovido engañosamente el reciclaje como una solución para la gestión de residuos plásticos durante más de 50 años, a pesar de saber desde hace mucho tiempo que el reciclaje de plástico no es viable técnica ni económicamente a gran escala», informan desde Center for Climate Integrity sobre este proceso.

Francisco Activista, un experto en la materia que cuenta con más de 200 mil seguidores en las redes sociales, publicó recientemente un vídeo viral en el que destacó la importancia de reciclar, pero que es una pequeña parte dentro de todo el proceso. «El reciclaje no sirve para nada y te voy a explicar el porqué», dice en este vídeo antes de meterse de lleno en la materia.

«Sólo el 9% de todo el plástico que se ha fabricado en la historia de la humanidad ha sido reciclado y, de hecho, no sólo ocurre con el plástico, también ocurre en otros materiales en donde el sistema global de reciclaje también falla, como el vidrio, los metales y el papel. La mayoría de los casos termina en grandes vertederos», afirma el creador del concepto EcoEsperanza.

«La cultura del reciclaje fue creada por las petroleras, que en los años 90 comenzaron a realizar campañas millonarias para convencerte de que tú eres el culpable de un problema que no habías creado. Si separabas y clasificabas tu basura, estabas salvando el mundo», dice a la vez que deja claro que: «Ellas continuaron produciendo unas 430 millones de toneladas al año de plástico sin hacerse responsables».

«Es importante y necesario reciclar, pero no es suficiente. Lo que verdaderamente mueve al sistema del cambio es la legislación, la presión a las empresas o reducir la producción desde su origen y eliminar la toxicidad de los elementos materiales de producción», dice en un vídeo que ha puesto sobre la mesa un debate: ¿sirve reciclar el plástico? La respuesta es que sí, pero no es suficiente.

Los expertos, a favor del reciclaje

Emilio Servera Martínez, docente en el Máster Universitario en Economía Circular y Desarrollo Sostenible, destacó recientemente la importancia del reciclaje en los hogares de toda España para cuidar el medio ambiente. En una entrevista concedida a la Universidad Internacional de Valencia, dejó claro que «el reciclaje es, ni más ni menos, uno de los modos en que desde casa o desde el trabajo podemos combatir crisis tan importantes como las de la biodiversidad o la climática».

«Según estimaciones de Naciones Unidas, si no cambiamos las tendencias actuales, necesitaríamos tres planetas en 2050 para poder proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los estilos de vida actuales. Como eso es imposible, no tenemos más remedio que cambiar drásticamente el rumbo», informó este experto, que también dejó claro que: «Igual que en salud hablamos de que es mejor prevenir que curar, en gestión de residuos también se habla de prevención, y se dice habitualmente que el mejor residuo es el que no se genera».

«Mi consejo sería pensar en el reciclaje no cuando estemos en casa y vayamos a tirar algo a la basura, sino cuando estemos comprando. Evitemos comprar en exceso, evitemos comprar cosas que no necesitemos, evitemos comprar productos con excesivos envases o embalajes, o que no sean reciclables, y evitemos comprar productos de un solo uso cuando tengamos alternativa», aconsejó este experto en la entrevista realizada a la VIU.