Oscar Wilde: «En la vida, un buen amigo siempre te apuñalará por delante»

La amistad, en muchas ocasiones, se suele asociar con la confianza, el apoyo y la solidaridad en los momentos difíciles. Aun así, hay quienes ofrecen una perspectiva diferente y ese es el caso de Óscar Wilde: «En la vida, un buen amigo siempre te apuñalará por delante». Lo que busca no es herir a nadie, sino recordarnos que un verdadero amigo tiene el valor de decirnos verdades incómodas directamente en lugar de hablar mal a nuestras espaldas.

A todos nos gusta recibir elogios, pero los verdaderos amigos no temen cuando hay que señalar nuestros errores, pero lo hacen porque se preocupan de nosotros para prevenirnos de problemas en el futuro. Wilde utiliza la metáfora de ser «apuñalado por delante» para mostrar que la honestidad, incluso dolorosa, es más respetuosa que la traición secreta.

También es importante la comparación de la honestidad con el chisme. Alguien que te sonríe, pero que por detrás te critica, no es un verdadero amigo. Un amigo leal habla con franqueza, discrepa si es necesario, te advierte si te equivocas y te defiende. Sus críticas no vienen de los celos ni del egoísmo, sino de buenas intenciones.

Quien fue Óscar Wilde

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde nació el 16 de octubre de 1854 en Dublín, Irlanda, y fue una de las figuras literarias más destacadas de finales del siglo XIX. Era poeta, dramaturgo, novelista, ensayista y cuentista, y se hizo famoso por su ingenio, sus frases memorables y su habilidad para combinar el humor con agudas observaciones.

Su legado sigue influyendo más de un siglo después de su muerte en distintos ámbitos como la literatura, el teatro y la cultura popular, representando sus obras con cierta regularidad. Con esta frase, Óscar Wilde nos recuerda que la verdadera amistad se basa en la verdad, incluso cuando la verdad es incómoda. Un amigo que te dice todo con sinceridad a la cara te puede evitar muchos errores mayores que alguien que solo ofrece elogio, ocultando lo que realmente piensa.