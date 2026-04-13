La frase de Sócrates sobre la amistad, que te hace reflexionar: «El amigo debe ser como el dinero, antes de necesitarlo, es necesario saber su valor»
¿Qué es exactamente la amistad? Un concepto aparentemente sencillo, pero cuyo significado entraña una gran complejidad. En este contexto, la frase atribuida a Sócrates sobre la amistad («El amigo debe ser como el dinero, antes de necesitarlo, es necesario saber su valor») adquiere una gran importancia, ya que resume una idea que merece la pena recordar en una época como la actual, en la que las relaciones son cada vez más volátiles: la amistad no se mide única y exclusivamente en momentos de necesidad, sino en la calidad del vínculo construido antes de que llegue la dificultad.
La comparación con el dinero no es casual, ya que éste, en términos prácticos, sólo demuestra su valor cuando realmente es necesario. Sin embargo, su utilidad depende en gran medida de haberlo valorado antes de que aparezca el problema. En el ámbito de las relaciones humanas, un amigo no debería ser alguien a quien se recurre sólo cuando se presentan obstáculos en el camino de la vida, sino aquel cuya importancia se reconoce en todas las circunstancias. En el pensamiento socrático, la amistad se entendía como una forma de crecimiento moral que se desarrollaba en relación con los demás.
La reflexión de Sócrates sobre la amistad
Uno de los mensajes más importantes de esta reflexión es que el valor de un amigo no se mide únicamente en los grandes momentos, sino en los pequeños gestos de la vida cotidiana. De esta manera, antes de que llegue un momento de dificultad, ya se ha creado una historia compartida, la cual determina la calidad del vínculo cuando aparecen los problemas. Desde esta perspectiva, la frase de Sócrates sobre la amistad resume una idea clave: quien no ha cultivado una amistad en tiempos normales difícilmente podrá confiar en ella en tiempos difíciles.
En la sociedad actual, muchas amistades se reducen a una «relación utilitaria». Es decir, valorar a las personas en función de lo que pueden aportar en un determinado momento. Sin embargo, esta visión instrumental suelen debilitarse cuando desaparece la necesidad que las originó. La frase de Sócrates sobre la amistad plantea justo lo contrario: el valor del amigo se debe reconocer cuando no se necesita nada.
Las mejores frases
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- «El amor más caliente tiene el final más frío»
- «La excelencia es un hábito»
- «El más rico es quien se contenta con poco»
- «Ser es hacer»
- «El amor no es perfecto»
- «La sabiduría comienza en el reconocimiento de la propia ignorancia»
- «Educar no es dar carrera para vivir sino templar el alma para las dificultades de la vida»
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- «Para encontrarte a ti mismo piensa por ti mismo»
- «Decir que algo es natural significa que se puede aplicar a todo»
- «Soy muy consciente de que no soy sabio en absoluto»
- «Las mentiras son las mayores asesinas pues matan la verdad»
- «El orgullo engendra al tirano»
- «El paso del tiempo arruga tu piel pero la falta de entusiasmo arruga tu alma»
- «Es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea»
- «No hagas a otros lo que te enfurecería si te lo hicieran los demás»
- «El mal uso del lenguaje introduce el mal en nuestra alma»
- «Entenderse a uno mismo es el inicio del conocimiento»
- «El hecho de no tener grandes deseos es algo divino»
- «Si yo me hubiese dedicado a la política habría muerto hace mucho»
- «Comenzar bien no es poco pero tampoco es mucho»
- «De los deseos más profundos a menudo surgen los odios más mortíferos»
- «El más rico es quien se contenta con poco»
- «Las mentiras son las mayores asesinas pues matan la verdad»
- «El amor más caliente tiene el final más frío»
- «Entender una pregunta es tener ya media respuesta»
- «La vida sin búsqueda no merece ser vivida»
- «Preferiría que las multitudes estuviesen en desacuerdo conmigo que encontrarme fuera de armonía conmigo mismo»
- «El más rico es quien se contenta con poco»
- «Los niños de hoy son tiranos contradicen a sus padres engullen su comida y actúan como tiranos ante sus profesores»
- «El orgullo engendra al tirano»
- «El camino más noble no es someter a los demás sino perfeccionarse a uno mismo»
- «Para encontrarte a ti mismo piensa por ti mismo»
- «El paso del tiempo arruga tu piel pero la falta de entusiasmo arruga tu alma»
- «El mal uso del lenguaje introduce el mal en nuestra alma»
- «Soy muy consciente de que no soy sabio en absoluto»
- «El hecho de no tener grandes deseos es algo divino»
- «Es mejor cambiar de opinión que mantenerse en la errónea»
- «El más rico es quien se contenta con poco»
- «Las mentiras son las mayores asesinas pues matan la verdad»