Encuentran muerto al actor Vincent Pastore, de ‘Los Soprano’, tras varios días sin dar señales de vida

Vincent Pastore, actor mundialmente conocido por su trabajo en Los Soprano, ha sido hallado muerto tras varios días sin dar señales de vida. El cuerpo del intérprete que encarnó a Salvatore Bonpensiero -Big Pussy- en la mítica serie de HBO se ha encontrado en su casa del Bronx (Nueva York, EEUU), barrio en el que nació hace 80 años y en el que residía.

La Policía investiga las causas de la muerte de Vincent Pastore, cuya carrera profesional siempre estuvo vinculada, principalmente, a producciones de cine y televisión que abordaron el género policial y tramas relacionadas con el crimen organizado, favorecido por su ascendencia italiana para encajar en los papeles de la mafia del país transalpino. Fue un vecino del actor el que encontró su cadáver en su domicilio, tal y como confirmó su representante, Bob McGowan.

Vincent Pastore nació en el Bronx el 14 de julio de 1946. A su vuelta a Estados Unidos, tras haberse alistado en la Marina durante la Guerra de Vietnam, ingresó en la universidad, pero finalmente se decantó por dedicarse a la interpretación, influido por uno de sus amigos, el conocido actor y director Matt Dillon. Su debut cinematográfico se produjo con más de 40 años, con la película Black Roses (1988).

Una década después de su primer largometraje, en 1999, Pastore afrontó el papel que le brindó el mayor reconocimiento de su carrera, el de Salvatore Big Pussy Bonpensiero en Los Soprano. Su personaje, con representación en un total de 30 capítulos, era uno de los miembros más cercanos a Tony Soprano, el protagonista de la que está considerada como una de las mejores series de la historia de la televisión. Big Pussy terminó convertido en informante del FBI en la ficción.

Los vínculos de Vincent Pastore con los representantes de la ley y el orden trascendieron la pantalla. En 2005, fue protagonista de titulares por un polémico episodio, cuando asumió su culpabilidad por el intento de agresión a su ex novia, Lisa Regina. La golpeó en la nuca y la agarró del pelo, según el relato recogido por la Fiscalía. El actor permaneció en libertad bajo fianza durante todo el proceso y, finalmente, aceptó la pena de 10 días de trabajos comunitarios, sumados a la asistencia a un curso de reinserción social.

Vincent Pastore lució la imagen de gánster italiano en numerosos títulos, como Uno de los nuestros (1990), de Martin Scorsese, o Atrapado por su pasado (1993). Esa misma apariencia la explotó en la serie española Las chicas de hoy en día (1991), en la que hizo un episódico como un mafioso que mataba mujeres mayores en la serie en la que participaban Juan Echanove, Marisa Paredes o Antonio Resines, entre otros.

Asimismo, compartió cartel con parte del elenco de Los Soprano en otras producciones, como Gotti (1996) o P.J. (2007). El actor trabajó, igualmente, en otros reconocidos títulos como Mickey ojos azules, con Hugh Grant.

Pastore participó en varios realities shows en los que los famosos donaban el premio a organizaciones benéficas, como Celebrity Fit Club, El aprendiz: celebridades o Celebrity Family Feud. Se retiró de Bailando con las estrellas en 2007 antes del estreno de la edición, por no encontrarse en condiciones físicas para afrontar el reto.