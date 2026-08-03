Georgina Rodríguez ha vuelto a conquistar a sus millones de seguidores con una de las publicaciones más personales y cuidadas del verano. La modelo e influencer ha abierto el álbum de sus vacaciones familiares en Mallorca con una colección de imágenes que desprenden romanticismo, naturaleza y momentos en familia. Una publicación que llega, además, en un momento especialmente señalado, después de que haya vuelto a cobrar fuerza el rumor sobre su esperada boda con Cristiano Ronaldo.

En las últimas horas ha trascendido una nueva fecha para el que podría ser uno de los enlaces más mediáticos de los últimos años. Diversas informaciones apuntan a que la pareja podría darse el sí, quiero este próximo fin de semana, aunque, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido estas especulaciones.

Las vacaciones de Georgina y Cristiano en Mallorca

Mientras tanto, Georgina ha preferido centrarse en compartir algunos de los recuerdos que le ha dejado su estancia en la isla balear. Y lo ha hecho con una declaración de intenciones que no ha pasado desapercibida. «Fairy tale. Cuento de hadas», escribe junto a la publicación, una frase que muchos de sus seguidores han interpretado como un reflejo del momento personal que atraviesa junto al futbolista portugués.

El carrusel de fotografías muestra escenas de absoluta tranquilidad en plena naturaleza. Entre ellas destaca uno de los momentos que, según confiesa la propia Georgina, llevaba años soñando con vivir. «Bautizándome. Siempre fue mi sueño bañarme en una cascada», escribe junto a una imagen en la que aparece disfrutando de un entorno natural de gran belleza.

Pero si algo caracteriza esta publicación es el protagonismo que adquiere la familia. Georgina dedica varias instantáneas a sus hijos, dejando entrever algunos de los momentos más especiales que han compartido durante estas vacaciones. En una de ellas presume orgullosa del talento de uno de los pequeños. «Junior y su talento en todo lo que se propone», señala con evidente emoción.

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Especialmente significativa resulta otra de las fotografías, acompañada de un mensaje cargado de nostalgia y simbolismo. «Desde pequeño, este viaje ha sido nuestro momento. Papá, mamá y él, juntos en el mar, verano tras verano», escribe, recordando una tradición familiar que han mantenido con el paso de los años y que refleja la importancia que tienen para ellos estos días de descanso.

Cristiano Ronaldo tampoco falta en este álbum estival. La influencer comparte varias imágenes del futbolista en actitud relajada, acompañándolas con comentarios tan espontáneos como «Cris explorador» o «Cris y la luna», dejando ver la faceta más familiar y desenfadada del delantero lejos de los terrenos de juego.

La gastronomía ocupa también un lugar destacado en estas vacaciones. Georgina presume de uno de sus grandes placeres culinarios con una frase que resume el espíritu mediterráneo de su escapada: «El marisco en el mar, sabe aún mejor». Tampoco oculta cuál es uno de sus platos favoritos: «Mi comida favorita, chuletón a la brasa pasado por la piedra», comparte con naturalidad.

Además, revela que este verano ha servido para descubrir nuevos rincones de la costa mallorquina. «Este año hemos descubierto muchas calas», escribe junto a varias instantáneas del espectacular litoral balear.

La publicación llega en un momento en el que la expectación sobre su posible boda vuelve a estar en máximos. Desde hace años, cualquier movimiento de la pareja alimenta las especulaciones sobre un enlace que nunca termina de confirmarse. Ahora, una nueva fecha ha vuelto a situar el foco sobre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre esos rumores. Mientras tanto, Georgina sigue compartiendo la felicidad de un verano marcado por el descanso, la familia y unas vacaciones que ella misma ha definido con solo dos palabras: «Un cuento de hadas».