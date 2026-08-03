Ni Ibiza ni Marbella: el pueblo de Almería donde María Pombo pasa sus vacaciones rodeada de playas cristalinas

Mientras muchos rostros conocidos eligen destinos como Ibiza, Marbella o la Costa Azul para disfrutar de sus vacaciones, María Pombo lleva años siendo fiel a un rincón muy concreto del litoral andaluz. Entre viajes internacionales, campañas publicitarias y una intensa agenda profesional, la creadora de contenido reserva parte del verano para instalarse junto a su familia en Agua Amarga.

Lejos del ritmo frenético que marca su día a día en Madrid, la influencer encuentra en este enclave de la provincia de Almería un lugar donde desconectar, disfrutar del mar y compartir tiempo con los suyos.

Con el paso de los años, este pueblo marinero se ha convertido en una parada imprescindible de sus vacaciones estivales y en uno de los escenarios más reconocibles para quienes siguen su actividad en redes sociales.

La tradición familiar

La relación de la familia Pombo con Agua Amarga no responde a una escapada puntual. Se trata de un destino al que regresan cada verano y que ha terminado convirtiéndose en una auténtica tradición familiar.

Junto a María suelen viajar sus hermanas, Lucía Pombo y Marta Pombo, además de sus padres, sus respectivas parejas, hijos y otros familiares. Las imágenes compartidas durante los meses estivales muestran jornadas de playa, paseos por las calles del pueblo y comidas al aire libre.

Frente a otros destinos de gran afluencia turística, Agua Amarga mantiene un ambiente relajado que encaja con el tipo de descanso que busca la familia. Sus casas blancas, sus calles estrechas y el paisaje volcánico que caracteriza al parque natural conforman un entorno muy diferente al de otros enclaves habituales entre las celebridades.

Una casa muy especial

El centro de estas vacaciones es una vivienda familiar situada en Agua Amarga que, más que una residencia exclusiva de María Pombo, funciona como el punto de encuentro de todo el clan durante el verano.

La casa ha aparecido en numerosas ocasiones en las publicaciones de la influencer y también ha podido verse en la serie protagonizada por la familia para Amazon Prime Video, donde parte de las escenas transcurren precisamente en este enclave almeriense.

La vivienda responde a una estética claramente mediterránea. Predominan las paredes de tonos claros, los espacios abiertos y un amplio patio interior alrededor del cual se distribuyen las diferentes habitaciones. Todo el conjunto está pensado para acoger a un elevado número de familiares y amigos, convirtiéndose en el escenario de largas sobremesas, reuniones y celebraciones estivales.

Además de su arquitectura tradicional, uno de los principales atractivos de la vivienda es su integración con el entorno natural. Desde distintos puntos de la casa se contemplan las vistas del paisaje protegido de Cabo de Gata, uno de los espacios naturales más singulares del litoral español.

Playas de aguas transparentes

Uno de los grandes reclamos de Agua Amarga es su privilegiado entorno. Situado dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, el pueblo ofrece acceso a algunas de las playas y calas más conocidas de la costa almeriense.

Entre ellas destacan la Cala de Enmedio y la Cala del Plomo, dos espacios naturales caracterizados por sus aguas transparentes y por un paisaje prácticamente virgen que cada verano atrae a numerosos visitantes.

La playa principal de Agua Amarga, de fácil acceso y protegida por el propio núcleo urbano, también se ha convertido en uno de los lugares habituales para la familia Pombo. Allí alternan jornadas de baño con paseos por el paseo marítimo y encuentros con amigos que comparten esos días de descanso.

Un verano muy diferente

La elección de Agua Amarga contrasta con el ritmo habitual de María Pombo. Durante el resto del año, la creadora de contenido combina compromisos empresariales, colaboraciones publicitarias, viajes internacionales y una constante actividad en redes sociales, donde reúne a millones de seguidores.

El verano en Almería representa un cambio radical de escenario. Allí predominan los planes familiares, las comidas compartidas, las tardes de playa y los paseos por el pueblo, alejados de la intensa exposición pública que acompaña a buena parte de su actividad profesional.

Aunque continúa compartiendo algunos momentos con sus seguidores, las publicaciones realizadas desde Agua Amarga muestran una faceta mucho más relajada y cotidiana, centrada en la convivencia familiar y el contacto con la naturaleza.

La influencia de María Pombo

La presencia continuada de la familia Pombo ha contribuido a que Agua Amarga gane visibilidad entre miles de personas que siguen sus publicaciones. Sin buscar convertirse en un reclamo turístico, el pueblo ha aparecido de forma recurrente en fotografías y vídeos que muestran algunos de sus rincones más característicos.

Calles encaladas, terrazas con vistas al mar, embarcaciones tradicionales y paisajes de origen volcánico forman parte de unas imágenes que han despertado la curiosidad de muchos viajeros interesados en descubrir un destino diferente a los grandes enclaves del verano.

Fidelidad y compromiso

En una época en la que muchos personajes públicos cambian de destino cada verano, María Pombo ha demostrado una notable fidelidad a este pequeño rincón de Almería. Más allá del atractivo de sus playas o de la belleza del entorno, el verdadero valor de Agua Amarga reside para la influencer en la posibilidad de reunir a toda la familia en un mismo lugar.

Ese ambiente de tranquilidad, las largas jornadas junto al mar y la oportunidad de disfrutar del tiempo sin grandes obligaciones convierten este pueblo del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en un refugio que se repite año tras año.