Cuándo es la final del Mutua Madrid Open 2026: a qué hora empieza el Sinner – Zverev y dónde ver por TV gratis en directo

El Mutua Madrid Open 2026 se despide por todo lo alto en una final apasionante que disputarán Jannik Sinner y Alexander Zverev. La pista Manolo Santana acogerá un auténtico partidazo que servirá para poner el colofón final a un torneo que ha resultado ser muy emocionante con la gran actuación de Rafa Jódar, que cayó ante el número uno del ranking de la ATP. A continuación te contamos cuándo se juega, a qué hora empieza y dónde ver por televisión este partidazo que se disputa en la Caja Mágica y que pone punto y final al Masters 1000 de la capital de España.

A qué hora es la final del Mutua Madrid Open 2026 Jannik Sinner – Zverev

Llegó el gran día en el Masters 1000 de la capital de España, ya que este domingo se disputa la final en la que Jannik Sinner y Alexander Zverev pelearán por el título en la pista central de la Caja Mágica. La Manolo Santana está listo para ver el duelo entre dos de los mejores tenistas del planeta. El italiano es el número uno del mundo, pero nunca ha conseguido coronarse en el Mutua Madrid Open, mientras que el alemán se ha coronado dos veces ya sobre la tierra batida madrileña y espera en esta edición sumar su tercer entorchado.

La organización de este emocionante Masters 1000 que se juega en la capital de España ha programado este frenético Jannik Sinner – Zverev que corresponde a la final del Mutua Madrid Open 2026 para este domingo 3 de mayo. Este partidazo se celebrará en la pista Manolo Santana de la Caja Mágica y arrancará a las 17:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Cuándo se juega el Jannik Sinner – Zverev en el Mutua Madrid Open 2026

Jannik Sinner ha tenido un gran comienzo de temporada, aunque es cierto que no consiguió coronarse en el Open de Australia. El italiano ha recuperado el número uno del ranking de la ATP, el cual le arrebató a Carlos Alcaraz. Y es que el de San Cándido está peleando por conquistar su primer Mutua Madrid Open 2026, pero ya ha ganado tres Masters 1000 este año: Indian Wells, Miami y Montecarlo. En estos tres torneos se cargó a Alexander Zverev en las semifinales, por lo que el alemán tendrá ganas de revancha.

Este Jannik Sinner – Zverev que corresponde a la final del Mutua Madrid Open 2026 se disputará este domingo 3 de mayo y comenzará a las 17:00 horas (horario peninsular). Estos dos tenistas se han enfrentado en 13 ocasiones y el italiano ha conseguido ganar nueve de ellas por las cuatro del germano. De hecho, el alemán no ha conseguido imponerse a su rival desde 2023.

Dónde ver el partido de Jannik Sinner contra Alexander Zverev en directo

Los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos en nuestro país para emitir en exclusiva los partidos que se disputan en este Masters 1000 de la capital española fueron Movistar+ y RTVE Play. Este Jannik Sinner – Zverev de la final del Mutua Madrid Open 2026 se podrá ver en directo por televisión mediante los canales de Movistar+ Plus, Vamos y Teledeporte. Hay que destacar que los dos primeros canales pertenecen a una plataforma de pago que habría que tener contratada para ver todo lo que suceda en la Caja Mágica, mientras que el tercero de ellos forma parte del ente público, lo que significa que se podrá ver gratis por TV y en abierto.

Todos aquellos seguidores de este emocionante deporte que quieran ver este partidazo lo podrán hacer en directo en streaming y en vivo online el Jannik Sinner – Zverev de la gran final del Mutua Madrid Open 2026 mediante las aplicaciones de Movistar+ o RTVE play, que se pueden descargar en dispositivos de uso habitual como smarts TVs, teléfonos móviles y tablets, aunque también se podrá acceder a sus webs con un ordenador. Hay que valorar también la opción de la app de pago Tennis TV, que tiene los derechos de todos los torneos de la ATP, salvo de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre la previa de esta final del Mutua Madrid Open 2026 que se disputará en la Caja Mágica. Una vez termine el Jannik Sinner – Zverev publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en la pista Manolo Santana.

Dónde escuchar por radio la final Jannik Sinner – Zverev del Mutua Madrid Open 2026

Por otro lado, todos aquellos amantes de este apasionante deporte que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online el Jannik Sinner – Zverev correspondiente a la gran final del Mutua Madrid Open 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con la Caja Mágica para contar todo lo que este ocurriendo en este partidazo entre el italiano y el alemán.