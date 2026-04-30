Almeida, Bellingham y Raúl González convierten el Mutua Madrid Open en la gran cumbre VIP de Madrid

El Mutua Madrid Open 2026 ha vuelto a consolidarse como mucho más que una cita imprescindible para los amantes del tenis. La Caja Mágica se ha transformado, una vez más, en el gran punto de encuentro donde deporte, glamour y celebridades se fusionan en un espectáculo paralelo al que se vive sobre la pista. En esta edición, las gradas VIP han reunido a un impresionante desfile de rostros conocidos del deporte, la televisión, la moda y la crónica social de nuestro país, convirtiendo cada jornada en un escaparate de estrellas.

Entre los asistentes más comentados destacó la presencia de Raúl González Blanco, leyenda eterna del Real Madrid, quien acudió acompañado de uno de sus hijos para apoyar al joven tenista madrileño Rafa Jódar en su destacado recorrido por el torneo. La aparición del exfutbolista no solo despertó admiración por su fidelidad al deporte, sino también por el enorme parecido entre padre e hijo, una imagen que no pasó desapercibida para los asistentes y medios presentes. La estampa recordó inevitablemente al Raúl de sus años dorados como uno de los grandes símbolos del fútbol español.

Junto a él, Jude Bellingham volvió a demostrar su cercanía con Rafa Jódar, consolidándose como uno de los seguidores más fieles de la nueva promesa del tenis nacional. El futbolista inglés del Real Madrid ha seguido de cerca el torneo y ha sido uno de los grandes reclamos en las gradas, acudiendo en distintas jornadas tanto con su pareja como con familiares. Su conexión personal con Jódar ha generado una de las historias más atractivas de esta edición, reflejando cómo el deporte de élite une disciplinas y generaciones.

No faltaron tampoco otros representantes del vestuario madridista, como Thibaut Courtois y su esposa Mishel Gerzig, Andriy Lunin junto a Anastasiia Tomazova, además del joven talento Franco Mastantuono. Todos ellos contribuyeron a reforzar la importante presencia futbolística en el torneo, evidenciando que el Mutua Madrid Open se ha convertido en uno de los eventos favoritos para las grandes figuras del fútbol internacional.

Más allá del balón, el torneo contó con la asistencia de auténticas leyendas del deporte y personalidades de primer nivel. Bernie Ecclestone, histórico nombre de la Fórmula 1, compartió protagonismo con Ion Tiriac, figura clave en la historia del torneo madrileño. También Feliciano López, director del evento, estuvo presente junto a Sandra Gago, quien además captó numerosas miradas por su impecable estilo relajado y sofisticado, reafirmando que la moda también ocupa un lugar destacado en este evento.

La lista de VIPs fue creciendo jornada tras jornada con nombres como Marc Cucurella, Enzo Fernández, David Broncano, Arturo Valls o la mítica Nadia Comaneci, que tampoco quisieron perderse el ambiente exclusivo del torneo. Incluso José Luis Martínez-Almeida hizo acto de presencia, reforzando el peso institucional y social del campeonato dentro de la agenda madrileña.

El Mutua Madrid Open se confirma así como una plataforma donde el tenis comparte protagonismo con la vida social de alto nivel. Cada palco, cada aparición y cada estilismo generan conversación, ampliando el impacto mediático del torneo mucho más allá del deporte. Madrid no solo acoge uno de los eventos tenísticos más prestigiosos del calendario internacional, sino también una de las mayores concentraciones de celebridades de la primavera europea.