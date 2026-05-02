Bolaños reconoce que no contabiliza las rebajas de condenas y excarcelaciones por la ley del ‘sólo sí es sí’

Félix Bolaños reconoce que el Ministerio de Justicia no contabiliza las rebajas de condena ni las excarcelaciones derivadas de la ley del solo sí es sí. El Gobierno lo admite por escrito, en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada el pasado mes de marzo por el grupo parlamentario de Vox.

«En relación con la pregunta de referencia, cabe señalar que en la estadística judicial a la que tiene acceso el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no se encuentra la información solicitada en la iniciativa», responde el Ejecutivo.

El grupo liderado por Santiago Abascal registró una serie de cuestiones sobre la ley aprobada en época de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. Vox quería saber «¿cuántas reducciones de condena y excarcelaciones se han materializado desde que entrase en vigor, en el año 2023, la aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual?».

Vox también quiere saber si el Gobierno ha llevado a cabo algún tipo de modificación legislativa para evitar que estas reducciones y excarcelaciones se produzcan o si ha instado el Ejecutivo a la Fiscalía General del Estado a incluir en su memoria anual estos datos, entre otros.

Responde el Gobierno que, para evitar estos «efectos no deseados» en la aplicación de la ley, el Congreso de los Diputados aprobó una modificación para evitar que «en casos graves, no exista la posibilidad de que se impongan penas bajas, pero sin afectar al corazón de la norma, ya que se mantiene la íntegra definición del consentimiento y, por lo tanto, la esencia de la regulación de los delitos contra la libertad sexual».

El CGPJ contabilizó más de 1.200 rebajas

A diferencia de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, en 2023, contabilizó 1.233 reducciones de pena derivadas de la aplicación de la ley impulsada por Irene Montero.

Hace pocas semanas, se excarceló a un condenado por delitos sexuales graves. El Tribunal Supremo desestimó un recurso del Ministerio Fiscal y confirmó que un condenado en 2013 por dos agresiones sexuales, dos detenciones ilegales, dos coacciones y un delito de lesiones, ha cumplido ya las penas revisadas a la baja como consecuencia de la ley del solo sí es sí.

Entre las rebajas más polémicas estuvo la aplicada a Ángel Boza, uno de los integrantes de La Manada. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) rebajó en un año la pena de cárcel. Boza fue condenado a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas. Esta pena pasó a ser de 14 años de cárcel tras la aplicación de la ley.