La tecnológica de pagos PayPal expulsará de su plataforma a aquellos comercios de España que cobren un recargo a sus clientes por pagar a través de ella. En ese sentido, la compañía ha cambiado sus políticas de uso para añadir este veto, cansada de que numerosos negocios impusieran un extra por usar esta forma de hacer transferencias de dinero. En concreto, esta medida y otras comenzarán a aplicarse a partir del próximo 9 de junio.

Es más, la plataforma no descarta «realizar cambios adicionales en los acuerdos previsualizados antes de que se cumplan las fechas de entrada en vigor publicadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos de notificación correspondientes».

«Estamos realizando cambios en algunos acuerdos que rigen su relación con PayPal», asegura la compañía. Por ello, la mercantil recomienda a sus usuarios revisar «atentamente las notificaciones», así como familiarizarse «con los próximos cambios».

«Si continúa usando nuestros servicios después de que entren en vigor los cambios, significa que acepta estar sujeto a dichos cambios», advierte PayPal. «Por lo demás, no es necesario que realice ninguna otra acción», explica.

«Si prefiere rechazar dichos cambios, deberá cerrar su cuenta PayPal antes de la fecha de entrada en vigor aplicable, tal y como se describe en las Condiciones de uso», recuerda.

Cambios en PayPal

Entre los cambios que está llevando a cabo la plataforma está la actualización de «las condiciones de uso de PayPal para aclarar las normas sobre recargos». Es decir, a partir de ahora, «los comerciantes no podrán aplicar recargos por el uso de los servicios de PayPal». «La aplicación de recargos es una actividad restringida en virtud de los términos de las condiciones de uso de PayPal», sentencia la compañía.

Por otro lado, la tecnológica ha «realizado otras actualizaciones» en su «declaración de privacidad», con las que asegura que ha mejorado «la claridad y la coherencia».

«La nueva versión presenta una estructura global simplificada, con secciones adicionales específicas para cada mercado, según corresponda, e incluye información sobre cómo gestionamos los datos personales en el marco de los servicios de Hyperwallet», asegura la mercantil.

«Los cambios aplicados a las Condiciones de uso» han sido realizados por PayPal España. Además, la empresa asegura que los «acuerdos, políticas o declaraciones en Internet que requieran notificación» se detallan en su página web.

Con todo, PayPal recomienda «consultar los avisos sobre las actualizaciones de las políticas anteriores» para ser conocedores de todas las modificaciones que se han llevado a cabo con anterioridad.

«Tenga en cuenta que se pueden realizar cambios adicionales en los acuerdos previsualizados antes de que se cumplan las fechas de entrada en vigor publicadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos de notificación correspondientes», recuerda la empresa.