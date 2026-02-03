PayPal nombra al español Enrique Lores como su nuevo CEO global

La junta directiva de PayPal Holdings acaba de nombrar al español Enrique Lores, hasta ahora CEO de HP, como nuevo presidente y consejero delegado de la compañía estadounidense de pagos en línea a partir del próximo 1 de marzo, reemplazando así en el cargo a Alex Chriss, según ha anunciado la multinacional.

De esta forma, Lores, de 60 años, se desempeñaba desde hace más de seis años como presidente y consejero delegado de HP, cargo del que ha dimitido, según ha confirmado este martes el gigante de las impresoras

Por otro lado, hay que destacar que el español forma parte de la junta directiva de PayPal desde hace casi cinco años y la presidía desde mediados de 2024.

Mientras que para garantizar una transición fluida, Jamie Miller, director financiero y de operaciones de PayPal, ocupará el cargo de consejero delegado interino hasta que Lores asuma el cargo de forma efectiva, mientras que David W. Dorman ha sido nombrado presidente independiente de la junta directiva, con efecto inmediato.

PayPal considera que «proporcionará el liderazgo necesario»

El nombramiento de Lores como máximo ejecutivo de PayPal se produce tras una evaluación detallada por parte de la junta directiva sobre la posición de la compañía en relación con la competencia y el panorama general del sector.

«Si bien se han logrado avances en diversas áreas durante los últimos dos años, el ritmo de cambio y ejecución no ha estado a la altura de las expectativas de la junta», ha señalado la empresa, que espera que el nombramiento de Lores, un ejecutivo experimentado con más de tres décadas de experiencia en tecnología y comercio, «proporcionará el liderazgo necesario para liderar a PayPal hacia su siguiente etapa».

«Fortaleceremos aún más la cultura de innovación necesaria para lograr una transformación a largo plazo y la equilibraremos con la entrega a corto plazo, ejecutando con mayor velocidad y precisión, y responsabilizándonos de una entrega consistente trimestre tras trimestre, para consolidar aún más el liderazgo de PayPal en el sector», afirmó Lores tras su nombramiento.

En este sentido, el nuevo CEO de PayPal defendió que el sector de los pagos está cambiando más rápido que nunca, impulsado por las nuevas tecnologías, la evolución de las regulaciones, un panorama cada vez más competitivo y la aceleración de la IA, por lo que espera liderar la empresa para acelerar la implementación de nuevas innovaciones y dar forma al futuro de los pagos y el comercio digitales.

De su lado, el consejo de administración de HP ha nombrado a Bruce Broussard como consejero delegado interino de la compañía con efecto inmediato, después de que Enrique Lores haya renunciado a sus cargos «para buscar una nueva oportunidad profesional».