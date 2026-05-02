España se enfrenta a un gran reto y es que su inversión en innovación y en todo lo que tiene que ver con I+D se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea. En concreto, estaríamos hablando de que este tipo de inversiones en España se encuentran medio punto por debajo del PIB que invierten de media los países europeos para este fin.

De esta forma, existe una gran disparidad entre Estados miembros de la UE en cuanto al gasto en I+D sobre el PIB, ya que «algunos dedican un 3% o más a I+D mientras que otros no llegan al 1%. España, a este respecto, dedica medio punto por debajo de la media comunitaria», se alerta en el Informe sobre la Gobernanza de la UE, elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de España.

Asimismo, en este informe se resalta la importancia de las inversiones en I+D y su efecto positivo en la competitividad de los países. «La intensidad en I+D y la capacidad de innovación tienen un efecto significativo en la competitividad, más allá de la composición sectorial específica. El gasto en I+D es clave para aumentar el potencial de crecimiento de una economía, sobre todo, ante la necesidad de inversiones para avanzar en las transiciones digital y verde», se indica en el documento.

Por tanto, España al encontrarse por debajo de la media de Europa con respecto a este tipo de inversiones, puede ver su economía lastrada en el futuro por esta situación. Sin embargo, la Unión Europea también está perdiendo terreno en esta cuestión con respecto a China y EEUU.

La Unión Europea también suspende en I+D frente a China y EEUU

Así, como hemos indicado con anterioridad, el gasto en I+D es clave para aumentar el potencial de crecimiento de una economía, no obstante, según el informe, en este ámbito, la UE no tiene una posición favorable en términos relativos. El motivo es que la Unión Europea tiene un gasto en I+D sobre PIB que es 1,5 veces superior en Estados Unidos y 1,15 veces en China, respectivamente. Esto coloca a la Unión Europea en una posición de desventaja con respecto a estos competidores.

«La apuesta por un mayor gasto en I+D, es un elemento necesario para contar con una base científica y tecnológica que propicie la creación de valor añadido al reforzar la capacidad de generar conocimiento y fortalecer la infraestructura necesaria para dar lugar a innovaciones de alto impacto. La dinámica entre la I+D y la innovación es crucial para garantizar la competitividad de las economías, fomentar la productividad y enfrentar los desafíos globales como la transición energética, la digitalización y la sostenibilidad», subraya el informe.

Igualmente, se destaca que la información de inversión en I+D desagregada por sectores institucionales, como se puede observar en el gráfico de debajo, pone de manifiesto la necesidad de crear un entorno más favorable para la inversión privada en I+D en la Unión Europea, que comparativamente se sitúa más de 10 puntos básicos por debajo de la realizada en Estados Unidos, mediante estabilidad regulatoria, incentivos fiscales eficaces y una mejor articulación de la colaboración público-privada.