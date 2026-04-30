La eurozona se está acercando poco a poco a una crisis estanflacionaria a causa de la parálisis económica y la subida estrepitosa de los precios por la guerra de Irán. Los últimos datos publicados por el portal estadístico de la Comisión Europea, Eurostat, revelan que el Producto Interior Bruto (PIB) de estos países se incrementó en tan sólo un 0,1% en el primer trimestre, mientras que la inflación se disparó hasta el 3%.

De esta manera, la crisis energética por el conflicto de Oriente Medio está azotando con fuerza los precios de la eurozona, hasta máximos desde 2023. Esto, a su vez, está lastrando la producción, que se encuentra a tan sólo una décima de no crecer en absoluto.

De seguir esta tendencia, los países que utilizan el euro como moneda caerían en un escenario de estanflación, es decir, una contracción económica acompañada de subida de precios. Esto limita enormemente la capacidad del Banco Central Europeo (BCE) a la hora de tomar decisiones de política monetaria.

La teoría económica señala que las subidas de tipos de interés relajan escenarios de alta inflación a costa de afectar al crecimiento económico. Por el contrario, las rebajas suponen un incentivo para incrementar el PIB a costa de subidas de precios.

Con todo, cabe recordar que esta situación se está dando por un shock de oferta, o lo que es lo mismo, la inflación no viene ocasionada por un incremento del consumo, sino por una escasez generalizada de energía y combustible. En este escenario, subir los tipos no sería eficaz.

Crisis en la eurozona

En los tres primeros meses de 2026, que únicamente incluyen el primer mes de guerra en Irán, el ritmo de crecimiento del PIB de la zona euro se frenó al 0,1%, frente a la expansión del 0,2% registrada en el último trimestre de 2025.

Este fue un comportamiento idéntico al del conjunto de la Unión Europea, cuya expansión también se moderó entre enero y marzo al 0,1%, la mitad del observado entre octubre y diciembre de 2025.

En comparación con el mismo trimestre de 2025, el PIB desestacionalizado aumentó un 0,8% en la zona euro y un 1% en la UE durante el primer trimestre de 2026.

«La cifra de hoy para el bloque es inferior a la esperada, pero refleja principalmente un fuerte descenso en Irlanda y algunos factores estacionales en la eurozona, más que el impacto de la guerra, cuyos efectos negativos serán más visibles a partir del segundo trimestre», ha comentado Nicola Nobile, economista de Oxford Economics.

Para esta profesional, el dato agregado de la eurozona oculta una variación considerable entre países, «con una sólida expansión en España», mientras que Alemania e Italia sorprendieron ligeramente al alza.

En este sentido, según los datos de la oficina estadística comunitaria, entre los Estados miembros con datos disponibles para el primer trimestre de 2026, Finlandia (+0,9%) registró el mayor aumento del PIB con respecto al trimestre anterior, seguida de Hungría (+0,8%), Estonia y España (ambos con un +0,6%). Por contra, se registraron descensos en Irlanda (-2%), Lituania (-0,4%) y Suecia (-0,2%).

A este respecto, Peter Vanden Houte, economista de ING, destaca que, si bien la expansión del PIB alemán sorprendió positivamente, el estancamiento en Francia decepcionó, además del impacto de la distorsión habitual del crecimiento «atípico» de Irlanda, por lo que la cifra de crecimiento del primer trimestre no es particularmente informativa, ya que apenas se vio afectada por la crisis energética y de suministro causada por la guerra en Oriente Medio.