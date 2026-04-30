El crecimiento económico de España cayó dos décimas en el primer trimestre de 2026 en comparación con los tres meses anteriores, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, el Producto Interior Bruto (PIB) español se incrementó tan sólo un 0,6% intertrimestral, frente al 0,8% anterior, reflejando una desaceleración justo al inicio de la guerra de Irán.

Este crecimiento de la economía española del 0,6% se ha sostenido, sobre todo, gracias a la demanda interna, que ha aportado cuatro décimas al total del incremento del PIB. Por su parte, la aportación del sector exterior se se quedó en las dos décimas.

Así lo reflejan los datos de la Contabilidad Nacional trimestral. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en vez de hacerse cargo de la desaceleración, ha asegurado que estos datos reflejan una solidez en el mercado laboral.

Para el Departamento que dirige Carlos Cuerpo, los hogares se han consolidado «como uno de los principales motores de la economía» gracias a la situación del empleo. Sin embargo, la realidad es que los datos de paro han sido devastadores.

De hecho, el desempleo en España sufrió su mayor subida de los últimos trece años, es decir, desde 2013, al dispararse en 231.500 personas en el primer trimestre. Un 9,3% más si se compara con el mismo periodo del año anterior. Así lo refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada el martes por INE.

Por tanto, el mercado laboral no parece ser tan sólido como intenta reflejar el Ministerio de Economía. Por su parte, este departamento ha explicado el frenazo económico porque se ha dado en un arranque de año marcado por el impacto de la guerra en Irán en la inflación desde febrero».

El crecimiento económico cae

En definitiva, el Gobierno evita toda autocrítica en un momento en el que el PIB comienza a reflejar signos de debilidad. En concreto, según los datos de Estadística, el consumo de los hogares moderó su crecimiento tres décimas en el primer trimestre, hasta el 0,6%, mientras que el gasto público mantuvo su ritmo de avance en el 0,2%.

En cambio, el gasto en consumo de las instituciones sin fines de lucro se aceleró 1,4 puntos, hasta mostrar un crecimiento del 2%. La inversión, por su parte, también echó el freno en el primer trimestre, al moderar su crecimiento 1,7 puntos, hasta el 0,4%.

Seguirá ampliación.