Illa reparte cada año 8 millones entre 1.304 asociaciones de inmigrantes para que aprendan catalán

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, mantiene una red multitudinaria de asociaciones de inmigrantes regadas con dinero público. Hasta más de 8 millones de euros destina su Ejecutivo a financiar este tipo de entidades para fomentar el catalán y la igualdad, mientras que el 25% de las familias catalanas están en exclusión social. Una denuncia que proclama Vox y que evidencia la tensión social en Cataluña y cómo se traslada al Parlamento autonómico, mientras que Pedro Sánchez aprueba la regularización de más de medio millón de inmigrantes ilegales.

El Departamento catalán de Derechos Sociales e Inclusión destina más de 8 millones de euros para «actividades relacionadas con la igualdad de derechos, reconocimiento, oportunidades y participación en el ámbito de las migraciones y el refugio».

Una jugosa cantidad reservada para los años 2025 y 2026, a la que las entidades interesadas pudieron optar poniendo a disposición de aquellas que las requirieran un servicio de formación, orientación y asesoramiento «especialmente destinado a las entidades que no disponen de una estructura técnica o administrativa suficientemente profesionalizada». Una subvención a la que podían optar hasta un total de 1.304 asociaciones de inmigrantes registradas, según consta en la Xarxa d’Entitats i Unions (XEU), un portal de información que actualiza los datos directamente del Departamento autonómico de Justicia.

Las actividades a subvencionar en el marco de estas subvenciones eran las siguientes, según facilitó la propia página web oficial del Gobierno:

Acciones de acogida y aprendizaje y socialización de la lengua catalana para personas migradas, refugiadas y devueltas complementarias a las impulsadas directamente por el Departamento de Igualdad y Feminismo. Importe total: 602.555,58 euros. Acciones que promuevan la igualdad de oportunidades, de derechos y de trato, corrigiendo agravios fruto del racismo estructural y desigualdades por razón de origen. Importe total: 2.568.729,46 euros. Acciones que promuevan la igualdad de acceso a la participación en la vida comunitaria y el tejido asociativo de las personas migradas y/o racializadas. Importe total: 797.341,20 euros. Acciones de lucha contra la irregularidad administrativa y/o la explotación laboral de las personas extranjeras y migradas, especialmente las que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Importe total: 2.232.917,00 euros. Acciones de incidencia política y social de las personas migradas. Importe total: 231.427,80 euros. Acciones integrales de acogida, acompañamiento y asesoramiento especializado para personas refugiadas, solicitantes y/o con necesidades de protección internacional. Importe total: 1.624.514,60 euros.

Para el líder de Vox, Ignacio Garriga, esta situación demuestra cómo el Gobierno de Illa «somete a familias y a trabajadores catalanes a un saqueo constante para sufragar su propia sustitución cultural y demográfica, creando impuestos donde no los hay y subiendo todos los que existen». «Illa ha logrado que hoy en Cataluña la mejor salida laboral sea la creación de una asociación de inmigrantes», denuncia.