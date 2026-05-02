Cataluña

Illa reparte cada año 8 millones entre 1.304 asociaciones de inmigrantes para que aprendan catalán

Vox denuncia que el 25% de las familias catalanas están en exclusión social

Las subvenciones se gestionan desde el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión

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Salvador Illa.
Paula Ciordia

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, mantiene una red multitudinaria de asociaciones de inmigrantes regadas con dinero público. Hasta más de 8 millones de euros destina su Ejecutivo a financiar este tipo de entidades para fomentar el catalán y la igualdad, mientras que el 25% de las familias catalanas están en exclusión social. Una denuncia que proclama Vox y que evidencia la tensión social en Cataluña y cómo se traslada al Parlamento autonómico, mientras que Pedro Sánchez aprueba la regularización de más de medio millón de inmigrantes ilegales.

El Departamento catalán de Derechos Sociales e Inclusión destina más de 8 millones de euros para «actividades relacionadas con la igualdad de derechos, reconocimiento, oportunidades y participación en el ámbito de las migraciones y el refugio».

Una jugosa cantidad reservada para los años 2025 y 2026, a la que las entidades interesadas pudieron optar poniendo a disposición de aquellas que las requirieran un servicio de formación, orientación y asesoramiento «especialmente destinado a las entidades que no disponen de una estructura técnica o administrativa suficientemente profesionalizada». Una subvención a la que podían optar hasta un total de 1.304 asociaciones de inmigrantes registradas, según consta en la Xarxa d’Entitats i Unions (XEU), un portal de información que actualiza los datos directamente del Departamento autonómico de Justicia.

Las actividades a subvencionar en el marco de estas subvenciones eran las siguientes, según facilitó la propia página web oficial del Gobierno:

  1. Acciones de acogida y aprendizaje y socialización de la lengua catalana para personas migradas, refugiadas y devueltas complementarias a las impulsadas directamente por el Departamento de Igualdad y Feminismo. Importe total: 602.555,58 euros.
  2.  Acciones que promuevan la igualdad de oportunidades, de derechos y de trato, corrigiendo agravios fruto del racismo estructural y desigualdades por razón de origen. Importe total: 2.568.729,46 euros.
  3. Acciones que promuevan la igualdad de acceso a la participación en la vida comunitaria y el tejido asociativo de las personas migradas y/o racializadas. Importe total: 797.341,20 euros.
  4. Acciones de lucha contra la irregularidad administrativa y/o la explotación laboral de las personas extranjeras y migradas, especialmente las que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Importe total: 2.232.917,00 euros.
  5. Acciones de incidencia política y social de las personas migradas. Importe total: 231.427,80 euros.
  6. Acciones integrales de acogida, acompañamiento y asesoramiento especializado para personas refugiadas, solicitantes y/o con necesidades de protección internacional. Importe total: 1.624.514,60 euros.

Para el líder de Vox, Ignacio Garriga, esta situación demuestra cómo el Gobierno de Illa «somete a familias y a trabajadores catalanes a un saqueo constante para sufragar su propia sustitución cultural y demográfica, creando impuestos donde no los hay y subiendo todos los que existen». «Illa ha logrado que hoy en Cataluña la mejor salida laboral sea la creación de una asociación de inmigrantes», denuncia.

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