El PSOE pide al colectivo LGBTI usar el asturiano en lugar del español para «sensibilizar sobre la diversidad sexual»

El Gobierno del Principado de Asturias presidido por Adrián Barbón (PSOE), con apoyo de Izquierda Unida (IU), ha lanzado una estrategia para «normalizar» el asturiano también en la diversidad sexual. Se trata de un plan a 3 años (2026-2030), impulsado por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte.

Entre los ideólogos estaría la consejera de la rama, Ana Vanesa Gutiérrez, defensora de la lengua asturiana y de su cooficialidad. En esta ocasión, piden al colectivo LGBTI que usen el asturiano en lugar del español para «sensibilizar sobre la diversidad sexual».

En un documento trilingüe de casi 300 páginas, su consejería propone hasta 245 acciones, entre las que entra la de «favorecer el desarrollo de programas de sensibilización y formación en asturiano y/o eonaviego sobre diversidad sexual y LGTBI, con el objetivo de promover el respeto a la diversidad y combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género», en coordinación con la macroconsejería woke del líder de IU, Ovidio Zapico, de la que dependen nueve direcciones generales.

Una consejería a la que el socialista Adrián Barbón ha destinado 8,4 millones de euros de sus presupuestos de este año, lo que supone un incremento en las partidas puramente ideológicas de más de un 1.000% en sólo 2 años, desde que comenzó la legislatura con 833.270 euros de partida en 2024.

Entre las acciones, también se insta a facilitar cursos de iniciación «al asturiano» a la población inmigrante con el objetivo de «facilitar la integración» en la región, pese a que es el español la lengua oficial y vehicular. Desde la consejería incluso han propuesto que el Oviedo y el Sporting cambien de nombre.

Desde Vox alertan de la opacidad del Gobierno de Barbón sobre el dinero que destinarán a poner en marcha la estrategia lingüística, así como el presupuesto que ha sido utilizado para desarrollarla. En la formación advierten de la deriva de la izquierda en la «instrumentalización» de las lenguas propias, poniendo de ejemplo el catalán o el vasco.

El diputado de Vox en las Cortes autonómicas, Javier Jové, pone el foco en las facilidades que el gobierno dará a la rotulación en comercios en asturiano. Una iniciativa que comenzó en Cataluña a través de la cual terminó por multar a sus ciudadanos si no rotulaban en catalán, hasta el punto de que la Generalitat ha terminado por recaudar más de 2 millones de euros en multas lingüísticas.

Para el portavoz nacional de Vox en Educación y diputado en el Congreso, Joaquín Robles, es intolerable que un país «esté constituido por guetos». Así lo denunciaba en un Congreso sobre la lengua española en Bruselas, organizado en colaboración con Patriots.

La defensa del español es uno de los asuntos prioritarios en la agenda internacional de Vox, donde se pone en evidencia cómo «el bipartidismo» de PP y PSOE ha creado un problema de unidad nacional solamente para recibir apoyos puntuales que les permitan alcanzar y mantenerse en el poder.

«Es la ruptura española por la vía de los hechos. Confluyendo lo mismo el separatismo que el regionalismo. En la escala fáctica es lo mismo», inciden desde la formación.