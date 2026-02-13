El Gobierno socialista de Asturias facilitará vivienda pública a las lesbianas de más de 55 años

El Principado de Asturias, presidido por Adrián Barbón (PSOE) con el apoyo de Izquierda Unida (IU), facilitará vivienda pública woke para lesbianas de más de 55 años. Enmarcado en la nueva Ley LGTBIQ+, que está en estos momentos en tramitación parlamentaria, el Ejecutivo ha mostrado su apoyo en fomentar el acceso a la vivienda según las orientaciones sexuales de los asturianos, poniendo a su disposición políticas públicas, recursos y fondos disponibles específicos.

En este caso, las agraciadas de las políticas woke de vivienda serán las lesbianas de Asturias que tengan más de 55 años. El Principado, que ya ha abierto el trámite de información pública del anteproyecto de la primera ley asturiana LGTBIQ+ y sus familias, tiene previsto aprobarla en el primer trimestre de este año, pese a que destinó ya 500.000 euros del presupuesto de 2025 de la Dirección General LGTBI, «con la excusa de redactar la ley», señala Vox, que denuncia que «la sexualidad no debe entrar en este tipo de variables para priorizar el acceso a la vivienda».

Por su parte, el PP ha adelantado que no votará en contra de esta ley, aunque todavía no ha desvelado si su posición será abstenerse o aprobarla. Por su parte, los de Vox han advertido que «llegado el momento de gobernar, lo primero que harán es exigir al PP derogarla».

«Lo siguiente sería para veganos o para taurinos o a gente que le guste la neumismática», ironiza el diputado autonómico de la formación, Javier Jové al respecto de la medida anunciada, contrastando con las críticas que reciben de la oposición al proponer que sean «los nacionales los que tengan prioridad en el acceso de la vivienda».

Vivienda ‘woke’ en Asturias

Según la propia directora general de LGTBI, Nuria Rodríguez, el acceso a la vivienda pública de lesbianas mayores de 55 años busca «trabajar los miedos y todo ello con el fin de llegar a pequeñas unidades de convivencia», tal y como señaló en la rueda de prensa de la presentación en Oviedo la pasada semana. Rodríguez, miembro de IU, se autodefine como familia LGTBI, al ser madre de una persona homosexual.

La agraciada con esta medida sería la asociación Cantapaxarina, una entidad que ha sido la que ha propuesto el proyecto de este tipo de viviendas colaborativas. El objetivo que persiguen es ambicioso: «Crear comunidades en todo el Estado para promover la autonomía, combatir la soledad y disponer de redes de apoyo mutuo».

Hay que recordar que el Principado de Asturias, presidido por Adrián Barbón (PSOE), ha destinado 8,4 millones de euros de sus presupuestos de 2026 para seguir financiando la ideología woke. Lo que supone un incremento en las partidas puramente ideológicas de más de un 1.000% en sólo 2 años, desde que comenzó la legislatura con 833.270 euros de partida en 2024.

La gran beneficiada de este incremento del presupuesto es la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, dirigida por el líder de IU en la región, Ovidio Zapico, con quien gobierna el PSOE en coalición para mantener el poder.

Se trata de una macro consejería de la que dependen hasta nueve direcciones generales –para una población de algo más de 1 millón de habitantes–, entre las que se encuentra la de LGTBI, la de Memoria Democrática o la Dirección General de Agenda 2030.

Al respecto de la LGTBI, sólo en subvenciones, ha aumentado en dos años el presupuesto en un 255%, pasando de 350.000 euros en 2024 a 894.000 euros en 2026. En el caso de la asociación Cantapaxarina, la entidad recibió el pasado agosto 3.360 euros, por parte del gobierno autonómico, como subvención y entrega dineraria sin contraprestación, «para favorecer a la no discriminación y la igualdad de trato colectivo LGTBI».