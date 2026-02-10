Voces del PSOE de Zaragoza piden las cabezas de Alegría y Ranera, las mujeres que traicionaron a Lambán

El PSOE de Pedro Sánchez se resquebraja en Aragón y los opositores a Ferraz comienzan a armarse para descabalgar a Pilar Alegría del mando. Las voces críticas del PSOE en Aragón estaban esperando al balance de este domingo para «comenzar la ofensiva» y tratar de recuperar el partido de la deriva sin freno tras obtener el peor resultado de su historia en la comunidad.

Una situación homóloga a la que se vivió en Extremadura con el candidato imputado Miguel Ángel Gallardo, que pese a amagar con resistir en el cargo, tuvo que dimitir por las presiones internas que pedían relevo forzando a convocar una comisión gestora hasta que se dirima el sucesor en las primarias.

Debacle de Alegría en Aragón

En Aragón, el PSOE ha perdido en sólo dos años y medio 5 escaños con la ex ministra Pilar Alegría al frente desde el pasado año, pasando de 23 a 18 diputados –. Las voces críticas socialistas, recuerdan que la federación de Huesca pidió la dimisión de Javier Lambán cuando en 2023 perdió un escaño y 6.014 votos –pasando de 24 a 23 diputados–. Ahora, ante la debacle de Pilar Alegría que ha perdido 38.553 votantes, exigen que asuma la misma responsabilidad que pidieron a Lambán.

La fuerza de los afines al ex secretario general socialista, Javier Lambán, nunca se han marchado y ahora esperan el momento para tomar de nuevo el control desde la provincia de Zaragoza, tras el batacazo de este pasado domingo. Un clima que se evidencia en el resultado electoral del pueblo natal de Lambán, donde el PSOE ha perdido más de 1.000 votos, el PP se ha mantenido y Vox por su parte ha obtenido 800 votos más –pasando de 880 apoyos a 1.640–, coincidiendo con la visita de Santiago Abascal en campaña.

Lambán y Sánchez: un duelo que sobrevive

Según explican fuentes del PSOE de Zaragoza, la escisión entre lambanistas y sanchistas «sigue intacta», aunque han tenido que permanecer en la sombra estos meses. El ala crítica del PSOE ya ha pedido la cabeza de Pilar Alegría y Lola Ranera, las mujeres que traicionaron a Lambán y que han llevado al partido a unos resultados mínimos históricos.

En la provincia de Zaragoza, Alegría ha perdido 32.000 votos y en la ciudad 50.000 votos. De estos resultados, en el PSOE culpan como responsables a Alegría –como líder del partido y cabeza de lista– y Lola Ranera –la primera espada en el Ayuntamiento y portavoz del grupo municipal–.

Si Pilar Alegría había traicionado años atrás a Lambán, Ranera lo hizo cuando Alegría se hace con la secretaría general. Ella que había sido una de sus candidatas predilectas de Lambán en Zaragoza –el ejeano fue precisamente quien la convirtió en primera en el Ayuntamiento tras la huída de Alegría con Sánchez a la Delegación de Gobierno-. Sin embargo, cuando Sánchez mostró su músculo en la comunidad, Lola optó por desertar y sumarse al equipo de Alegría justo el día antes de finalizar el plazo para presentar candidatos a las primarias.

Una decisión que causó gran sorpresa en la delegación territorial zaragozana, puesto que cuando Darío Villagrasa se anunció su candidatura contra Alegría para ir a primarias, le mostró su apoyo públicamente.

Además, los últimos movimientos de Ranera en el Ayuntamiento, defenestrando al concejal Horacio Royo como portavoz de Urbanismo, así como quitarle de la agrupación y relevarle de la presidencia del distrito del Arrabal, ha terminado por declarar la guerra interna.

Debacle de Sánchez en Huesca

Junto con Alegría y Ranera, la resistencia socialista critican que se mantenga en el liderazgo Fernando Sabés, quien Alegría puso como portavoz en las Cortes de Aragón como pago a su apoyo incondicional por haber trabajado desde 2019 por imponer en Huesca las directrices de Ferraz y servir de puerta de entrada de Sánchez en Aragón.

Sabés se enfrentó a Lambán para facilitar su relevo al perder las elecciones de 2023, defendiendo que había falta un cambio de dirección para poder ganar las siguientes elecciones. Este domingo, Sabés ha perdido el respaldo de sus provincia a la luz de los resultados obtenidos. Lo que significa también la gran derrota de Sánchez al perder 2 escaños y 5.726 votos –pasando de 7 a 5 diputados–.

En la única provincia donde el PSOE ha subido votos ha sido en Teruel. Ahí la fuerza de la que fuera mano derecha de Lambán, Mayte Pérez, todavía está viva y ha podido detener la sangría, frente a los malos resultados cosechados en Huesca y Zaragoza. De hecho, Alegría sólo ha obtenido un refrendo popular masivo en su pueblo, La Zaida, y Sabés en San Esteban de la Litera, donde es alcalde.