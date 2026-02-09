Abascal responde a Feijóo: «En Aragón habrá acuerdo si hay un cambio de rumbo político»

Santiago Abascal ha respondido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo tras ofrecer su disposición para llegar a un pacto en Aragón. «Habrá acuerdo si hay un cambio de rumbo político», ha afirmado este lunes desde Ávila donde Vox ha presentado a sus candidatos para las próximas elecciones en Castilla y La Mancha. Abascal ha despejado así las dudas sobre la polémica avivada por el PP de que Vox no quiere entrar en los ejecutivos.

Algo que ya había adelantado el portavoz de la formación, José Antonio Fuster, desde Bambú este mediodía cuando la sombra de la duda por el bloqueo que se vive en Extremadura podría llegar a Aragón. «En Extremadura no lo tenemos estos momentos», ha señalado en referencia al «cambio de rumbo» que exigen a María Guardiola: «Por eso no hay acuerdo. Esperamos que en Aragón reflexionen».

Preguntado por OKDIARIO sobre cómo valoran el resultado obtenido en Aragón Abascal, ha sostenido que se debe a un cambio de tendencia que responde a «una nueva época política» marcada por una «ola de sentido común que se está abriendo en toda España» y que se evidencia, según Vox, en la caída de votos tanto del PSOE como del PP, no sólo en Extremadura, sino en Aragón donde además a los populares les ha costado dos escaños menos en representación.

Ahora bien la fuerza de Vox en estos momentos en Aragón es un arma de doble filo y desde el PP temen que las exigencias de Bambú para llegar a un acuerdo «tengan demasiado coste» político para ellos. «No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros, no confundan los adversarios y no confundan las prioridades», ha expresado Alberto Núñez Feijóo tras la reunión de la Junta Directiva Nacional celebrada en Génova este lunes.

«Quiero dirigirme a Vox con una sola palabra: responsabilidad», ha reseñado Feijóo. A su juicio, «hacer las cosas diferentes es no repetir los errores de 2023», del mismo modo que tampoco lo es «bloquear una alternativa a los españoles» como se ha referido entre líneas al no apoyar los presupuestos en las comunidades autónomas.

Si bien, precisamente aquí estará la clave para que ambos partidos se entiendan, sostienen desde el cuartel general de Bambú. Vox reclamará al PP una correlación entre las políticas acordadas y el presupuesto asignado a acometerlas. «Si no, no vale», señalan.

Para la formación, el ejemplo de las buenas relaciones que PP y Vox pueden alcanzar está en la Comunidad Valenciana, donde pese a salir del Ejecutivo se han sabido entender para no agravar la crisis provocada por la DANA. Ahí Vox pese a mantenerse fuera del gobierno de Juanfran Pérez Llorca, sus políticas han influido de manera clara en la agenda de la legislatura, tanto en materia de inmigración, Pacto Verde y carga impositiva.

«Valencia es la respuesta», señalan desde el núcleo duro de Vox en Aragón. Y eso significa tres pilares en las políticas que se deberán aplicar si los populares quieren llegar a un acuerdo: poner fin al fomento de la inmigración ilegal, la bajada de impuestos y la protección al campo. «No podemos tolerar la inseguridad, sin ello no hay libertad», destacan.