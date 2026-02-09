Feijóo dice que los resultados llaman al pacto del PP con Vox en Aragón: «Debemos entendernos»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado al entendimiento con Vox en Aragón. «Debemos entendernos», ha asegurado el líder del PP. Tras valorar la victoria de los de Jorge Azcón en la región, Feijóo, que ha pedido a los de Abascal ejercer su papel con «responsabilidad», les ha instado a no levantar «un muro» entre los españoles.

«No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros, no confundan los adversarios y no confundan las prioridades», ha expresado. En una reunión de la Junta Directiva Nacional celebrado este lunes en la sede nacional del PP, Feijóo ha puesto también de manifiesto que, a pesar de las diferencias entre ambos partidos, siempre hay espacio para el acuerdo.

En este sentido, ha apelado de manera directa a los de Santiago Abascal pidiéndoles que sean responsables y acaten el dictado de las urnas. «Quiero dirigirme a Vox con una sola palabra: responsabilidad», ha reseñado Feijóo. A su juicio, «hacer las cosas diferentes es no repetir los errores de 2023», del mismo modo que tampoco lo es «bloquear una alternativa a los españoles» como se ha referido entre líneas fuera lo que hizo Vox en el pasado.

Feijóo, que ha pedido respeto para los votantes de Abascal, también ha exigido este mismo baremo para los suyos, los votantes del PP. Para el dirigente popular, son la mayoría de españoles que han ganado las elecciones en Aragón y que han acreditado su deseo de que Azcón siga al frente del Gobierno de la región.

«Es evidente que no somos lo mismo, no nos vamos a poner de acuerdo en todo, pero seguro que hay puntos acuerdo coherentes entre sus votantes y los nuestros», ha asegurado. Con todo, ha reseñado que todo acuerdo sobre la mesa con los de Santiago Abascal tendrán como límites la Constitución y la ley.

«Lo que acordemos de forma razonable se hará, y lo que no acordemos porque no esté en la Constitución y e las leyes no se harán», ha señalado Feijóo. En este sentido, dirigiéndose directamente a Vox, ha pedido «no frustrar a la gente». «Vox no puede convertir en un muro porque los españoles no han votado eso y yo no soy Sánchez», ha asegurado el líder del PP.

Aragón imparable

Según Feijóo, «cualquier partido firmaría un resultado como el nuestro pero el único que lo ha logrado ha sido el PP». En este sentido, ha destacado que su formación política haya consolidado el liderazgo del PP Aragón, ampliando de forma clara la distancia con el PSOE al sacarle ocho diputados y hasta diez puntos de ventaja.

«Estas elecciones se convocaron porque no se dejaba gobernar a Azcón y los aragoneses han dicho claramente que quieren que gobierne Azcón», ha asegurado. «El PP ha vuelto a ganar las elecciones y Pedro Sánchez ha vuelto a perderlas, esta es la conclusión matemática, objetiva y real de lo que ha pasado en estas elecciones», ha proseguido Feijóo.

A pesar de que los populares se hayan dejado dos escaños en el camino de Azcón a la reelección, el líder del PP ha llamado a hacer balance del resultado de los comicios. «Conviene recordarlo, es verdad que partíamos de muy arriba, habíamos obtenido un muy buen resultado en el año 2023 el de Aragón era el segundo mejor resultado de nuestra historia y aún así hemos consolidado el liderazgo», ha reseñado.

Para Feijóo, la respuesta que le den los españoles a Sánchez en las urnas va a seguir siendo la misma: «no más Pedro Sánchez». «La gente ya no le soporta, ni a él a su Gobierno», ha asegurado el líder el PP. En este sentido, se ha preguntado cuántos «tortazos electorales» necesita el líder socialista del Ejecutivo para entenderlo. «¿Cuántas debacles más necesita para que se vayan? Su soberbia es tan mayúscula que no sólo se agarra a un clavo ardiendo alargando la agonía», se ha referido el jefe de la oposición.

El «voto del enfado»

El líder del PP también se ha referido a que, el «voto del enfado» expresado por los españoles en las urnas en Aragón, debe interpelarles tanto a ellos como al resto de partidos. No obstante, la victoria de Azcón en Aragón ha destacado que haya situado a su partido como la única alternativa al PSOE.

«Porque a las protestas, sumamos propuestas», se ha referido Feijóo a la vez que ha destacado que, cuando le vienen mal dadas a la nación, su formación política se haya enfrentado a las consecuencias de la gestión de la Dana -que arrojó un balance de 237 víctimas mortales- así como de las «negligencias ferroviarias» competencia de Sánchez.

En este sentido, en alusión a los trágicos accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que acabó con la vida de 47 personas, Feijóo ha reseñado que el Ejecutivo de Sánchez, por muchas «maniobras» que empleen, «los españoles no van a olvidar que hay 47 familias rotas por descuidar el mantenimiento de las infraestructuras». Tampoco, ha esgrimido, van a olvidar «que han estado a sueldo de una dictadura, ni van a olvidar toda la corrupción que rodea a Sánchez y a su Gobierno».