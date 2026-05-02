En lugar de geranios en el balcón, elige estas flores que se conocen como ‘amantes del Sol’

La primavera es la estación de la floración y el crecimiento, y los geranios son una de las plantas favoritas en el balcón. Conocidos por su resistencia, bajo mantenimiento y versatilidad, ayudan a repeler insectos como los mosquitos, lo que los convierte en una opción práctica para exteriores. Sin embargo, existen muchísimas otras alternativas, como las flores que reciben el nombre de «amantes del Sol» entre los aficionados a la jardinería. Se trata de una especie de suculenta que recibe el nombre de delosperma, cuyas flores, pequeñas y de tonos cálidos, llenan de luz y de color cualquier espacio.

Originaria del sur y este de África, sus hojas carnosas, dispuestas de forma opuesta y de forma cilíndrica, almacenan agua y le permiten resistir periodos de sequía. Sin embargo, lo más llamativo es su floración, con abundantes flores de colores rosa, púrpura o rojo que miden entre tres y cinco centímetros y llegan a cubrir casi por completo la planta durante su periodo de floración, que se extiende desde finales de la primavera hasta finales del verano. Aunque tolera el frío e incluso algunas heladas, su desarrollo óptimo se da cuando está expuesta a pleno sol y el ambiente es seco y cálido.

Las flores conocidas como ‘amantes del Sol’

@mijardinfacilenlacasa Delosperma: la suculenta que se llena de flores. Si buscas una planta resistente, alegre y que florezca sin parar, la Delosperma es una de las mejores opciones. Sus flores parecen pequeños soles que iluminan cualquier espacio. ¿Qué hace especial a la Delosperma? Es una suculenta tapizante que produce flores abundantes y muy coloridas durante meses. Se abre con el sol y crea un efecto alfombra espectacular. Colores Rosa, fucsia, violeta, amarillo, naranja y blanco. – Luz Sol pleno Cuanto más sol, más flores No le gusta la sombra – Riego Muy poco riego. Deja secar completamente el sustrato entre riegos. Tolera bien la sequía y el calor. – Sustrato Muy drenante, ideal para suculentas o cactus. Evita el encharcamiento. Ideal para… – Macetas y jardineras – Balcones y terrazas soleadas – Jardines secos – Personas con poco tiempo – Principiantes en jardinería Extra tip Es resistente al calor y también soporta temperaturas frescas, por eso es tan usada en jardines de bajo mantenimiento. – Energía y simbolismo La Delosperma representa alegría, vitalidad y perseverancia: florece incluso en condiciones difíciles. ¿La plantarías en maceta o como alfombra floral en tu jardín? ♬ sonido original – Mi Jardin Fácil en la Casa

«El Delosperma es una suculenta tapizante muy apreciada por su capacidad de llenarse de flores durante largos periodos, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan una planta resistente, alegre y de floración abundante. Lo que hace especial a esta planta es precisamente su floración constante y colorida. Puede producir flores en tonos rosa, fucsia, violeta, amarillo, naranja o blanco, que se abren con la luz del sol y crean un efecto decorativo muy vistoso durante meses.

Cuanta más exposición solar recibe, mayor es su capacidad de floración, por lo que necesita ubicarse siempre a pleno sol y evitar zonas de sombra. En cuanto a sus cuidados, el riego debe ser muy escaso, ya que se trata de una suculenta adaptada a condiciones secas. Es importante dejar que el sustrato se seque completamente entre riegos para evitar problemas de pudrición. Tolera muy bien la sequía y el calor, lo que la convierte en una planta muy resistente».

Cuidados de la planta

Las flores «amantes del Sol» es una suculenta perenne con un aspecto muy llamativo, conocida por sus hojas carnosas con pequeñas protuberancias que recuerdan a pequeños «pelos». Suele crecer hasta los 15 centímetros de altura, aunque puede expandirse lateralmente si tiene espacio suficiente. Es una planta cuyos cuidados son muy sencillos, ideal para principiantes, con una resistencia media y una gran tolerancia a periodos de sequía.

Esta especie necesita muy poca agua. Lo habitual es regarla aproximadamente cada dos o tres semanas, dejando que el sustrato se seque por completo entre riegos. Por otro lado, crece mejor a pleno sol, aunque también tolera la semisombra, aunque su crecimiento puede volverse más débil. A esto hay que sumar que se adapta muy bien a un amplio abanico de temperaturas, siendo el rango óptimo entre 15 y 35 grados.

Respecto al suelo, requiere un sustrato muy bien drenado para evitar la pudrición de las raíces, con una mezcla de arena, perlita o piedra pómez. Por otro lado, se puede plantar en primavera, verano y otoño; es recomendable utilizar macetas con agujeros de drenaje o suelos ligeros en jardines. No necesita abonado frecuente, y el exceso de fertilizante puede ser contraproducente.

Las conocidas como flores «amantes del Sol» son muy resistentes a plagas, aunque el exceso de humedad puede provocar la podredumbre de las raíces y, en consecuencia, el marchitamiento de la planta. En definitiva, es una suculenta muy «agradecida, decorativa» y de bajo mantenimiento, perfecta para espacios soleados.