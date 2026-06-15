España debuta ante Cabo Verde en el Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente se entrena en el torneo en un duelo que se disputa en Atlanta. La selección española es una de las favoritas a ganar el Mundial y se estrena ante una de las selecciones más flojas del campeonato, debutante en un Mundial.

En OKDIARIO te invitamos a participar en este encuentro España – Cabo Verde y a que des un resultado para este partido del debut en el Mundial 2026. En el siguiente cuadro, puedes colocar el resultado que crees que se dará en este encuentro.

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Para este encuentro, Luis de la Fuente ha elegido a Gavi en el once titular -en lugar de Baena-, mientras que en la portería, como se esperaba, está Unai Simón. El resto del once titular de España ante Cabo Verde se completa con Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí y Cucurella en defensa, Rodri, Pedri, Fabián Ruiz y el mencionado Gavi en el centro del campo y Ferrán Torres y Oyarzabal.