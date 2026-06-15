Quién es Mario Suárez, comentarista del Mundial 2026 en TVE: su edad, su pareja y de dónde es

No es ningún secreto que, para los amantes del fútbol, este año es uno de los señalados por la celebración del Mundial 2026, organizado por Canadá, Estados Unidos y México. Como no podía ser de otra manera, RTVE ha querido poner toda la carne en el asador al contar con unos comentaristas de lujo, como es el caso de Juan Carlos Rivero, Vero Boquete y, por supuesto, Mario Suárez. El madrileño no ha dudado un solo segundo en volver a sumarse a las filas de la cadena pública para comentar los partidos de la Selección Española en este Mundial. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la trayectoria profesional de Mario Suárez, sin dejar de lado detalles de su vida personal como son su edad, su pareja y si tiene hijos.

Su trayectoria profesional

Nacido el 24 de febrero de 1987, Mario Suárez fue protagonista de una extensa y exitosa carrera como futbolista profesional, dejando especialmente huella en el Atlético de Madrid. Se formó en las categorías inferiores del conjunto rojiblanco; el ex centrocampista disputó unas seis temporadas con el primer equipo, formando parte de una de las etapas más exitosas de la historia más reciente del Atlético de Madrid.

Tanto es así que conquistó una Liga en 2014, una Copa de la UEFA en 2012, una Copa del Rey en 2013, dos Supercopas de Europa (2010 y 2012) e, incluso, una Supercopa de España en 2013. Eso sí, antes de consolidarse en el Atleti, acumuló experiencia en otros equipos, como es el Real Valladolid (2006/07) o el Celta de Vigo (2007/08). Con posterioridad, fue traspasado al Real Mallorca, donde permaneció dos temporadas y firmó grandes actuaciones que hicieron posible que, en 2010, regresase al Atlético de Madrid, donde permaneció cinco temporadas (entre 2010 y 2015).

Después de abandonar este club, estuvo media temporada en la Fiorentina y otra media en el Watford. Con posterioridad, regresó a España para incorporarse al Valencia, a pesar de que su participación fue bastante limitada. Su carrera continuó en China con el Guizhou antes de regresar al fútbol español en 2018 para defender los colores del Rayo Vallecano, donde permaneció hasta 2023, cuando puso punto y final a su trayectoria como futbolista profesional.

En los últimos años, comenzó una nueva etapa vinculada a los medios de comunicación. De hecho, su debut como comentarista se produjo en DAZN, donde trabajó durante varios meses. Posteriormente, en enero de 2024, comenzó su trayectoria profesional, donde comparte micrófono con Juan Carlos Rivero. Ambos formaron parte de las retransmisiones de la Eurocopa 2024, que fue conquistada por la Selección Española.

Su vida personal

En el terreno personal, Mario Suárez está casado con la modelo Malena Costa. Desde hace 14 años, la pareja mantiene una relación sentimental. Fruto de ese amor nacieron tres hijos, Matilda, Mario y, recientemente, Margot. No podemos dejar de mencionar que su boda se celebró en Mallorca en 2017, en una isla especialmente significativa para los dos. Lejos de que todo quede ahí, de forma habitual, ambos comparten públicamente mensajes de apoyo y cariño a través de redes sociales, teniendo a sus hijos como protagonistas, aunque preservando al máximo su intimidad.