¿Quiénes son los comentaristas que están con Juan Carlos Rivero en RTVE? Así son Vero Boquete y Mario Suárez

Juan Carlos Rivero estará acompañado en la narración de RTVE para el España – Francia de Vero Boquete y Mario Suárez. Son los colaboradores habituales de la casa para los partidos de la Selección en el Mundial 2026. Boquete fue una pionera en el fútbol femenino español y ahora actúa como comentarista para los encuentros del combinado nacional en La 1 de TVE.

Mario Suárez, por su parte, también ha sido internacional con la selección española masculina. Nacido el 24 de febrero de 1987, el ex jugador de Mallorca, Watford, Rayo Vallecano y Atlético de Madrid, entre otros, tuvo una larga y exitosa carrera como futbolista profesional. Formado en las categorías inferiores del conjunto colchonero, ya comentó en la cadena pública española la Eurocopa 2024 que conquistó España tras ganar a Francia en semifinales y a Inglaterra en la final.

En lo personal, Mario Suárez está casado con la modelo Malena Costa desde 2017 y llevan juntos desde hace 14 años. Además, la pareja tiene tres hijos fruto de ese matrimonio: Matilda, Mario y, recientemente, Margot. Ahora, el ex futbolista se ha convertido en una de las voces del Mundial junto a Vero Boquete y el narrador Juan Carlos Rivero durante los partidos de la selección española en el Mundial.

Vero Boquete comenzó en TVE en 2022

Vero Boquete es una de las mejores futbolistas de España. Cuando la selección jugaba su primer Mundial en Canadá 2015, la gallega aparecía como la gran estrella de la Selección y como capitana. Cuando el fútbol femenino todavía no llenaba estadios, ella fue una de las que hizo que se abriesen las puertas para conseguir los éxitos, como el Mundial de 2023.

Se inició como comentarista en TVE en la Eurocopa femenina de 2022 y repitió para el Mundial de Australia 2023, donde la selección femenina hizo historia al conquistar su primer Mundial. Un año después, en 2024, Boquete se sumó al narrador Juan Carlos Rivero y a Mario Suárez para comentar los partidos de España en la Eurocopa masculina 2024, convirtiéndose así en la primera mujer española en comentar un torneo de fútbol masculino.