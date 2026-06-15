Quién es Vero Boquete, comentarista del Mundial 2026 en TVE: su edad, su pareja y de dónde es

Junto a las narraciones del veterano Juan Carlos Rivero y los apuntes del exfutbolista Mario Suárez, la figura de Vero Boquete se ha consolidado como una de las voces expertas de las retransmisiones de TVE en los partidos importantes, ya sean de la selección femenina o de la masculina. En Happy FM descubrimos la trayectoria de Boquete, una pionera del fútbol femenino que ha cambiado el césped por las cabinas de retransmisión. Así ha sido la vida dentro y fuera de los terrenos de juego de esta leyenda del deporte que sigue teniendo números de récord y ha abierto el camino a estrellas como Alexia Putellas y otras muchas.

Para entender el peso de sus comentarios en directo, es obligatorio mirar atrás y entender que Vero Boquete, nacida en Santiago de Compostela en 1987, llegó mucho antes de que el fútbol femenino llenara estadios y copara portadas en España. Ella ya se encargaba de abrir camino en una época en la que apenas había atención para nuestras jugadoras y los grandes clubes no estaban tan interesados como ahora.

La primera española en ganar la Champions

Aunque ahora pensamos en Alexia Putellas o Aitana Bonmatí como estrellas del fútbol mundial, lo cierto es que Vero Boquete es, por derecho propio, una de las mejores futbolistas de la historia de nuestro país. Su carrera es la de una auténtica trotamundos que se atrevió a cruzar fronteras cuando en España una mujer apenas podía cobrar por salir a jugar.

Para abrirse camino no dudó en marcharse a Estados Unidos, Rusia, Suecia, China, Italia y Alemania. Fue precisamente en las filas del FFC Frankfurt donde tocó el cielo europeo al convertirse en la primera jugadora española en alzar la ansiada UEFA Women’s Champions League.

Vero fue la primera capitana de la selección española en su histórico primer Mundial, disputado en el año 2015. Ella se adelantó a los grandes triunfos de la actual generación, pero fue una de las que hizo que se abriesen las puertas para conseguir los éxitos, como el Mundial de 2023.

El tridente de La 1: El equilibrio perfecto frente al micro

Ese bagaje internacional y su experiencia sobre el césped serán importantes para que pase el examen de ser una de las comentaristas de TVE en el Mundial Masculino en este 2026. En una cabina de comentaristas muy expuesta a la crítica, la compostelana ha encajado a la perfección en un tridente muy equilibrado:

Juan Carlos Rivero aporta la veteranía, aunque siempre es mirado con lupa por sus comentarios y gazapos en directo, aunque el periodista trata de tirar de humor ante las críticas y los memes de las redes sociales.

aporta la veteranía, aunque siempre es mirado con lupa por sus comentarios y gazapos en directo, aunque el periodista trata de tirar de humor ante las críticas y los memes de las redes sociales. Mario Suárez ofrece la perspectiva del fútbol de élite masculino reciente.

ofrece la perspectiva del fútbol de élite masculino reciente. Vero Boquete confirma que ha llegado para quedarse en un mundo copado por exfutbolistas masculinos, volviendo a ser ella la que abre el camino a ex jugadoras, pero esta vez como comentaristas, pudiendo tener un trabajo tras colgar las botas y seguir ligada al deporte.

La vida personal de Vero Boquete

La deportista es muy celosa de su vida privada, tanto que no se le conoce pareja actualmente. Siempre ha defendido a sus compañeras y ha sido una de las caras visibles contra Jorge Vilda, ex seleccionador nacional, y Luis Rubiales, pese a que hace años que abandonó el combinado nacional.