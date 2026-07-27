La presentadora Elena Sánchez, evacuada por los incendios: «Dejas atrás tu casa y tu vida»

Elena Sánchez, presentadora de TVE, ha vivido en primera persona el drama de los incendios que azotan España. La comunicadora tuvo que ser evacuada de su vivienda en Gavilanes, en el valle del Tiétar (Ávila), el mismo pueblo donde se crio, en una jornada de caos que ha relatado con la voz entrecortada por la emoción en D Corazón. Visiblemente afectada, Elena reconoció la dificultad de narrar una noticia que, por primera vez, la afectaba directamente a ella y a su familia: «Cuando te toca en primera persona, cuesta un poco más contar las cosas», comentó la periodista en una conexión que después compartió en sus redes sociales.

«A las ocho de la tarde sonó la alarma. Salimos pitando»

La presentadora relató cómo vivió el momento exacto de la evacuación: «No estoy ahí porque nos evacuaron. Yo estaba en mi pueblo, donde he pasado mi infancia, y a las ocho de la tarde sonó la alarma. Hicimos las maletas y salimos pitando», detalló. Sobre la magnitud de la situación, añadió: «Imagínate lo que eso supone: todo el mundo saliendo de un pueblo, una carretera colapsada…». Así comenzó una complicada charla con su amiga y compañera Anne Igartiburu, que tampoco podía contener las lágrimas al ver a su amiga tan afectada, pese a que habían podido hablar fuera de cámaras.

Lejos de terminar ahí, la odisea de la familia de Elena Sánchez se complicó todavía más cuando el punto al que se dirigían para pasar la noche también se vio amenazado por el fuego: «Nosotros nos dirigíamos al pueblo de mi madre con la idea de pasar allí la noche mientras veíamos lo que sucedía, pero entonces también saltó la alarma para desalojarlo. Toda la familia poniéndonos en contacto para ver hacia dónde nos dirigíamos, fallaban todas las conexiones telefónicas… Fue un momento de caos, de muchísima incertidumbre, dejando atrás tu casa y tu vida».

Esta intervención de la periodista se produjo el sábado, pero en la mañana del lunes ha vuelto a dar su testimonio después de un fin de semana muy complicado. Debido a los cambios del viento, la localidad en la que se encuentra su casa ha tenido que ser desalojada en dos ocasiones, tal y como ha contado durante la mañana del lunes 27 de julio en La hora de La 1. Esta mañana volvía a estar en vilo junto a su familia a varios kilómetros de su casa.

El mayor incendio de la historia de España, con evolución «relativamente favorable»

El incendio de Ávila, que ya se ha convertido en el mayor registrado en la historia de España con 50.000 hectáreas arrasadas. Aunque permanece activo, las autoridades aseguran que durante el fin de semana —gracias a la bajada de las temperaturas— se ha podido avanzar en los trabajos, aunque no se puede decir que a fecha de publicación de este artículo esté controlado o perimetrado.

Otros rostros conocidos también afectados

Elena Sánchez no es la única cara conocida golpeada por esta oleada de incendios que ha obligado a evacuar a miles de personas en distintos puntos del país. Entre otros, también se han visto afectadas Najwa Nimri, Nuria Roca y Tamara Falcó, en una semana en la que el fuego ha protagonizado buena parte de la actualidad informativa y social en España.

Elena Sánchez ha vivido en las zonas afectadas por el fuego

Nacida en Toledo, se crio en la localidad de Gavilanes (Ávila), el pueblo de origen de su padre, antes de iniciar una carrera de más de dos décadas en TVE que la ha llevado a presentar espacios como Días de cine, Historia de nuestro cine, Corazón o Sánchez y Carbonell. Todo ello, además de ejercer como reportera habitual en alfombras rojas como la de los Premios Goya. Ese vínculo con la zona le hace estar muy unida a toda la zona que se está quemando entre las provincias de Madrid, Ávila y Toledo, por donde el fuego sigue quemando todavía cientos de kilómetros de pinares de alto valor ecológico.