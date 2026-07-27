Emma García estalla contra varios colaboradores de ‘Fiesta’: «No me apetece enfadarme y ya lo estoy»

Emma García perdió los nervios en pleno directo este sábado 25 de julio. La presentadora de Fiesta se vio obligada a levantarse del sofá para frenar a sus colaboradores en mitad de un acalorado debate, dejando claro ante las cámaras que estaba, en sus propias palabras, «enfadada». Parecía que todo iba bien, pero llegado un momento, la presentadora vasca no pudo controlar el debate que sus colaboradores estaban teniendo en directo.

Todo ocurrió mientras Emma García dirigía la tertulia del corazón centrada en el cara a cara que habían protagonizado Terelu Campos y Makoke en ¡De Viernes! a propósito del famoso piso de Málaga de las Campos. El origen de la trifulca estuvo en Kike Calleja, que insistía en trasladar la versión de su amiga (y ex pareja) Terelu por encima de la de su propia compañera de plató, Makoke. Las interrupciones se sucedieron varias veces, hasta que la paciencia de la presentadora llegó a su límite.

La discusión tenía su origen en la publicación de unas fotografías del piso que perteneció a María Teresa Campos en la céntrica calle Larios de Málaga, la vivienda que durante años sirvió de punto de encuentro familiar en Semana Santa y verano. Hace unos días, Terelu Campos había señalado a su sobrino José María Almoguera como responsable de la filtración de esas imágenes en un portal inmobiliario, algo que el hijo de Carmen Borrego negó públicamente en el propio plató de ¡De Viernes!

Fue entonces cuando se conoció que el verdadero autor de la publicación era Nacho Picatoste, familiar de Makoke, lo que llevó a la colaboradora a salir en su defensa: «Lo que se ha dicho durante la semana no es cierto, resulta que yo tengo mucha relación con personas que me han contado que la realidad no tiene nada que ver con lo que se ha dicho. Estas personas me han pedido que no cuente nada porque lo están pasando muy mal», explicó Makoke, insistiendo en que Picatoste «no ha publicado esas fotografías sin el consentimiento de las propietarias de la casa».

La propia Makoke admitió que su familiar cometió un error al publicar las imágenes, aunque defendió que la operación de venta era real: «Habéis contado tres versiones distintas. ¿Por qué no quieres que se sepa que está en venta? No tiene nada de malo», le espetó a Terelu. Sobre el propio Picatoste, la colaboradora explicó lo mal que está viviendo la polémica: «Lo está pasando mal. Está agobiadísimo. Está que no sabe qué hacer. Llevan 15 días hablando de esta persona y esta persona ha cometido un error por el cual te ha pedido perdón. Él me dice: ‘yo le prometí a ella que no iba a decir que la casa se iba a vender y he metido la pata, se han publicado las fotos’. Y es lo único que se hizo».

«Parece el salón de vuestra casa»

Emma García llamó la atención a sus colaboradores hasta en tres ocasiones antes de levantarse directamente del sofá: «¡Ya está bien! Parece el salón de vuestra casa», exclamó ante todo el equipo. Cansada de los gritos y las interrupciones constantes, se colocó delante de todos para frenar la intensidad del debate.

«Ya está bien, que parece vuestra casa. Si fuera su casa, se monta aquí una que no veas, por favor», reprendió, recordando después cuál debía ser el verdadero objetivo del debate: «El público deberá saber si cree a unos o a otros y, sobre todo, deberá entender, para formar una opinión, toda la información que estamos dando».

«No me apetece enfadarme, y ya estoy enfadada»

La reprimenda fue recibida con aplausos por parte del público en plató. Ya sentada de nuevo y sin perder el tono calmado, Emma García advirtió que estaba a punto de perder la paciencia del todo: «No me apetece enfadarme, y ya estoy enfadada». Al dar paso al siguiente vídeo, con el micrófono todavía abierto, se la pudo escuchar añadir: «Me cabrea mucho…».

No es la primera vez que frena a su equipo en directo

Para los espectadores de Fiesta no es nada nuevo una reacción así de la presentadora, que no frena su espontaneidad y su sinceridad a la hora de poner orden entre sus colaboradores cuando el tono de la tertulia se descontrola. Como si de una madre o una profesora se tratase, no duda en gritar y regañar a sus colaboradores, incluso soltando algún taco en directo. Pese a que para muchos pueda parecer una salida de tono, se trata de algo que es sello personal de Emma.