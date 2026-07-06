Emma García, tras la trágica muerte de alguien cercano: «Se fue o se quiso ir»

Hace tan solo unos días, Emma García fue protagonista tras recibir una propuesta de lo más especial, como era la de dar las ‘Campanadas de la diversidad’ en la gala Mr. Gay España 2026. Un evento que, como cada año, se celebró dentro de la programación del Orgullo de Madrid. Como era de esperar, la presentadora de Fiesta no dudó en aceptar esta propuesta, por lo que el viernes 3 de julio acudió a esta cita, que se celebró en la Plaza de España de Madrid. Hay que destacar que sus palabras fueron profundamente aplaudidas, puesto que la presentadora llamó especialmente la atención por un discurso donde aprovechó para reivindicar los derechos y libertades del colectivo LGTBIQ+. «El amor es lo más importante del universo y lo más poderoso. Es lo que nos va a llevar a conseguir ser libres… es que no se pide otra cosa», aseguró la periodista.

El emotivo discurso de Emma García

La vasca no dudó en dirigirse al público tirando de honestidad y sinceridad: «Yo siempre pensaba, y sigo pensando, ¿cómo puede ser que exista el miedo a amar?», comenzó diciendo. Acto seguido, no tuvo reparos a la hora de ir mucho más allá: «El corazón nunca se equivoca, ¡nunca! Vive, deja vivir y amar», pronunció en su discurso.

Como era de esperar, la presentadora de Fiesta aprovechó la ocasión para acordarse de alguien verdaderamente especial para ella: «Cuando tenía dieciséis, diecisiete años, conocí a un corazón valiente que hoy estará feliz ahí arriba. Él no sabe que me marcó para toda la vida y me dejó un mensaje y ese mensaje es ‘acompañad, dad la mano, ponedlo fácil’».

Emma García no dudó un solo segundo en terminar su discurso de la siguiente manera: «Se me enamora el alma porque veo lo más poderoso que existe del universo, personas que aman sin pedir permiso. ¡Viva el amor y libertad!». Sin duda, consiguió cautivar a todos los allí presentes con sus palabras.

Lejos de que todo quede ahí, una vez visualizado el vídeo desde el plató de Fiesta, la presentadora no dudó un solo segundo en compartir con sus compañeros cómo se sintió. «Fue muy emocionante», comenzó diciendo. Y añadió: «Fue una noche muy bonita por el ambiente que hay allí».

«Más allá del míster o no míster, hay unos testimonios… hay unas personas ahí que de verdad que a mí me sorprendió y me emocionó muchísimo», explicó. Además, como no podía ser de otra forma, también quiso mostrar su agradecimiento a todas y cada una de las personas que hicieron posible que ella pudiese dar ese discurso, en un día tan sumamente señalado: «Quiero daros las gracias por dejarme compartir este momento», aseguró.